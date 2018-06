A França é a primeira equipa a marcar lugar nos quartos-de-final do Mundial 2018, graças a um triunfo sobre a Argentina por 4-3 em Kazan. Este foi o jogo em que os franceses finalmente se mostraram à altura do estatuto de favoritos à conquista do torneio, e fizeram-no às custas de uma Argentina, que chegou a estar a ganhar, mas que não teve argumentos para contrariar a maior força colectiva da selecção europeia.

A selecção de Didier Deschamps colocou-se em vantagem aos 13', com um penálti convertido por Antoine Griezmann, depois de uma falta de Marcos Rojo sobre Kylian Mbappé.

Com muito coração e pouca capacidade colectiva, a Argentina conseguiu empatar já perto do intervalo, aos 41, com um grande remate de fora da área de Angel di Maria, e, no início da segunda parte, aos 48', colocou-se em vantagem, com Mercado a desviar um remate de Lionel Messi.

Mas os sul-americanos pouco tempo tiveram para saborear a vantagem. Aos 57', um grande remate de fora da área de Pavard deu o empate aos franceses, com Mbappé a empurrar os "bleus" em definitivo para os quartos-de-final com golos aos 64' e aos 68'.

A Argentina ainda conseguiu reduzir para 4-3 no segundo minuto do tempo de compensação, com Aguero a cabecear para a baliza de Lloris após grande passe de Messi.

Nos "quartos", a França irá defrontar o vencedor do Uruguai-Portugal, que se disputa neste sábado em Sochi, às 19h.

