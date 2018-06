Ainda que se vá embora da Procuradoria-Geral da República, Joana Marques Vidal garante que o Ministério Público "não voltará atrás".

"Não voltará ao que foi", prometeu a Procuradora-Geral da República a quatro meses de terminar o mandato, e quando já se percebeu há muito que o Governo não tenciona sugerir a sua recondução ao Presidente da República.

Joana Marques Vidal, que falava num jantar no hotel Sheraton, em Lisboa, recusou abordar sua saída do cargo, mas não se furtou a tomar posição sobre outras matérias. Questionada sobre se todo o trabalho que fez cairá por terra se sair, respondeu: "Penso que há uma concepção do MP que não voltará atrás, não voltará ao que foi."

E não se inibiu de criticar a classe política, por manter "praticamente ausente" do seu discurso o combate à corporação. A falta de meios para combater este e outro tipo de crimes também não lhe passa ao lado: "Há uma clara e gritante falta de meios na Polícia judiciária." Problema que, no seu entender, se estende à capacidade do Tribunal Constitucional para fiscalizar as declarações de rendimentos dos políticos.

