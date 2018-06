Exmº Senhor

PUB

Director do Jornal “Público”

Ao abrigo do previsto pela Lei de Imprensa, venho por este meio exercer o meu legítimo direito de resposta e rectificação à publicação de 27 de jJunho de 2018, do jornal PÚBLICO , assinada por Sónia Sapage e Maria Lopes, com o título Assembleia da República tem 19 deputados arguidos, nos seguintes termos:

PUB

Tendo sido objecto de notícia que afecta a minha reputação e bom nome, em virtude de referências erróneas e inverídicas que me dizem respeito, venho exigir de V. Exª a devida correcção.

Quando é mencionado que estou constituído arguido o PÚBLICO falta à verdade, uma vez que o processo foi arquivado e transitado, dado que o DCIAP considerou que não existia matéria que configurasse a prática de qualquer ato ilícito.

Nestes termos deve ser efectuada a devida correcção da notícia a bem da reposição da verdade e salvaguarda do meu bom nome.

Com os melhores cumprimentos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cristóvão Crespo

Maurício Teixeira Marques

Nota da Direcção: Os dados em causa foram fornecidos pela Assembleia da República.

PUB