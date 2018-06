Cobre a fachada de um dos prédios do Bairro da Jamaica, no Seixal, e representa “o espírito perseverante de quem persegue os seus sonhos”. Esta bandeira XL foi concebida pela artista Tamara Alves e pelos habitantes do bairro, que não pouparam esforços até à conclusão do projecto. A iniciativa constituiu um momento único de partilha entre os elementos de uma comunidade cujas carências encontram tantas vezes na paixão pelo futebol um escape seguro e uma causa comum. A personagem, incluída em grande plano nesta obra, tem uma importância central por simbolizar o "voo" indispensável à conquista do sonho. “Os objectivos alcançam-se, mas os sonhos dão-nos força para continuar e ir trabalhando cada vez mais”, refere Tamara Alves.

A ideia era pintar uma bandeira que constituísse um novo elemento identitário do Bairro da Jamaica e apoiasse a selecção nacional no Mundial de Futebol da Rússia. O projecto é a última intervenção de arte urbana do movimento “Conquista o Sonho”, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que tem como objectivo envolver os portugueses no apoio à seleção nacional a partir dos traços mais característicos da identidade nacional.

"Este trabalho diário, comunitário, permitiu-nos trabalhar junto das crianças, jovens e até adultos da Jamaica", salientou Tamara Alves, em declarações ao site da FPF. "Foi fundamental esta mensagem de que o sonho é algo que tem de ser alimentado e mantido diariamente porque é ele que nos dá força para continuar e trabalhar cada vez mais."