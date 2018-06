Tropical Ride é um pequeno documentário sobre a viagem que Bernardo Bacalhau fez à Indonésia, em 2017. Durante 25 dias, o jovem lisboeta percorreu mais de 10 ilhas, entre as quais Bali, Gili, Nusa Penida, Lombok e Komodo. “A Indonésia chamou-nos pela natureza e cultura”, contou Bernardo ao P3. “Queríamos um sítio onde fosse barato passar um mês inteiro, mas, ao mesmo tempo, cheio de aventura e lugares para descobrir.” Por isso, Bernardo e a namorada, Sofia, pouparam “em tudo o que puderam” de modo a conhecerem o máximo possível da Indonésia — “que ainda deixou tanto por ver”.

Desta viagem, Bernado leva “muitas memórias para a vida”, algumas representadas neste pequeno vídeo, assim como “uma vontade imensa de voltar e conhecer a fundo aquele país e cultura, com mais tempo e disponibilidade”. Para o jovem, o ponto alto foi, sem dúvida, a visita às ilhas de Komodo e Flores, “pelo lado selvagem e intocado”, como pelas pessoas que conheceu na viagem de barco que aí fez.

Bernardo já visitou 28 países espalhados por quatro continentes, mas diz que “ainda há muito por conhecer.” “A culpa é dos meus pais, que me passaram o bichinho desde pequeno”, refere. Habitualmente viaja com a namorada ou com um amigo, mas nunca com grupos grandes. “Torna-se difícil definir planos que agradem a todos.” Destas viagens resultaram também alguns vídeos como Winds From Morocco, A Walk Through London e a A Dream About Paris, assim como A Passarola, um vídeo em 4K sobre Lisboa.

Nunca se aventurou a viajar sozinho, mas espera poder fazê-lo em breve na Índia, onde vai passar seis meses. “Tenho curiosidade em ver o quão próximo fico das pessoas locais, uma vez que não tenho mais ninguém com quem falar, o que é bom a nível pessoal e a nível fotográfico, pois permite-me retratar a cultura e as pessoas de uma forma mais real e próxima”, afirma o jovem, que está a completar o mestrado em Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico de Lisboa.