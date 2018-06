“Twin Bugattis outside the Art Basel / I just wanna live life colossal / Leonardo Da Vinci flows / Riccardo Tisci Givenchy clothes”, proclama Jay-Z na música Picasso Baby (2013). Em quatro versos, há duas referências a marcas de automóveis de luxo e a roupas de alta costura, tendência que continua ao longo da música e que é representativa da glorificação da riqueza presente no vasto repertório musical do hip-hop. O questionamento da chamada cultura do “bling bling” levou a Circus Network, no Porto, a convidar cem artistas ligados à ilustração e arte urbana para usar a nota de um dólar como tela. A exposição 100 Dollar Bills Y’All abre este sábado, 30 de Junho, e está patente até 30 de Setembro.

Lê o artigo completo aqui.