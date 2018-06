Ainda as Descobertas

Leitor do vosso jornal praticamente desde o primeiro dia, sensibilizaram-me dois artigos nele inseridos, um da autoria de Manuel Carvalho e outro de David Marçal e Carlos Fiolhais.

É francamente reconfortante que jornalistas e cientistas de reconhecido valor venham pôr um final ao fanatismo acelerado de algumas associações e de intelectuais da nova vaga, que se têm comprazido em vilipendiar os portugueses que, sobretudo nos séculos XV e XVI, descobriram novas terras e novas gentes, até então desconhecidas para o resto do mundo. Chegou-se ao ridículo de acender uma polémica por causa do nome proposto para futuro Museu das Descobertas. (...) Ninguém nega que os portugueses contribuíram para essa praga a que se chamou escravatura e que tantos países praticaram, o que é completamente diferente de esquecer as extraordinárias Descobertas e o valor de quem as praticou. (...)

Fernando Raposo de Magalhães, Lisboa

Saúde, esperança e coragem

Na edição de quarta-feira, o ex-ministro de dois governos socialistas, Correia de Campos, abordou com rara lucidez e um rigor quase cirúrgico a realidade nua e crua do nosso Serviço Nacional de Saúde.

Como pessoa de bem congratulou-se com as homenagens ao fundador, duvidou da importância do debate sobre a lei de bases da saúde e, com a responsabilidade de quem sabe do que fala, reforçou a necessidade de manter as taxas moderadoras e retirou do pecado as suspeitas sobre as PPP, que na verdade permitiram que novos, modernos e bem geridos hospitais ficassem ao serviço dos portugueses. (...) De facto, na saúde não basta ter esperança, é preciso também ter coragem. E os portugueses não a têm visto por aí!

José Manuel Pavão, Porto

D. António Marto

“Foi uma surpresa. Fiquei com os olhos em lágrimas.” Foi assim que D. António Marto reagiu ao anúncio da sua nomeação cardinalícia. D. António Marto foi nomeado bispo de Leiria-Fátima por Bento XVI. Conhecido como o bispo do centenário das “aparições”, António Augusto dos Santos Marto é um mensageiro mariano e um apoiante incondicional do Papa Francisco. A propósito da actuação do Sumo Pontífice declarou: “Este Papa está a levar para a frente uma reforma da igreja, para que seja mais evangélica.” Acontecimentos desta grandeza até nos fazem esquecer a carga de impostos que temos que suportar.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O PÚBLICO errou

No texto "Ainda não são livres, mas agora as sauditas já podem conduzir", publicado domingo nas páginas da secção Mundo, há um erro numa das citações atribuídas à professora Hatoon al-Fassi. Assim, onde se lê "Acredito que MBS é um pragmático, mas para seu benefício e não para conveniência das sauditas", deve ler-se "Acredito que MBS é um pragmático, mas para seu benefício e para conveniência das sauditas". À visada e aos leitores, as nossas desculpas.

