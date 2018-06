Depois de dez horas de negociações, e pouco antes de o sol raiar nesta sexta-feira de manhã, chegou a novidade, pela voz do líder do Conselho Europeu, Donald Tusk: os 28 países da União Europeia (UE) chegaram a um consenso sobre as conclusões da cimeira de dois dias "incluindo sobre a migração".

Tusk resumia uma negociação hercúlea com nove palavras no Twitter, deixando a ideia de que países relutantes como a Itália – que ameaçara vetar as conclusões – e países desesperados por uma solução construtiva – como a Alemanha – tinham conseguido entender-se. O acordo prevê um conjunto de medidas que satisfazem as pretensões de uns e outros, mas as primeiras declarações mostram que ainda há algumas questões relevantes por resolver. A declaração da chanceler alemã, Angela Merkel, no final desta maratona negocial, é lapidar: “A Europa ainda tem muito trabalho a fazer.”

Medidas acertadas:

Criação de plataformas de desembarque de migrantes fora da UE;

Aumento dos apoios económicos a países do Norte de África e Turquia

Criação de centros "voluntários" em território europeu, que servirão para identificar refugiados.

No documento final, fica prevista a criação de centros de migrantes, instalados por toda a Europa e a funcionar numa lógica de “voluntariado”. Estes centros têm por objectivo distinguir "refugiados genuínos" dos “migrantes irregulares, que serão devolvidos” aos países de origem, diz o texto do acordo citado pela BBC. Não ficou claro quais serão os países voluntários para acolher os centros.

O comunicado conjunto, assinado por todos os representantes dos Estados-membros, também fala em restrições ao movimento dos requerentes de asilo entre os Estados da UE. Os 28 concordaram também no fortalecimento dos controlos fronteiriços externos.

Outro dos pontos é o aumento do financiamento à Turquia (será enviada uma nova tranche na ordem dos três mil milhões de euros) e alguns países da África do Norte, como Marrocos, assim como a criação de portos de desembarque nesses países. O conceito de “plataformas de desembarque de migrantes” é abordado de forma vaga no documento – e poderá ser um acordo difícil com Marrocos e Tunísia, que já rejeitaram a ideia, escreve o Le Monde.

Merkel precisava de sair de Bruxelas com um acordo que não pusesse em causa a viabilidade do governo na Alemanha. Já do lado italiano, Giuseppe Conte, primeiro-ministro, congratula-se pelo acordo alcançado: “Itália já não está sozinha”, disse. “Depois desta cimeira, a Europa está mais responsável e oferece mais solidariedade.”

O italiano insistia, horas antes, que o seu país, e os outros que estão na mira das redes de tráfico humano através do Mediterrâneo, não podem ficar sozinhos a gerir as operações de resgate no mar, o processamento dos migrantes e a redistribuição dos refugiados pelos outros países do bloco. Conte mostrava-se inflexível, e deixava todos em suspenso ao garantir que sem um compromisso para a reforma do regulamento de Dublin – que consagre as obrigações e responsabilidades de cada Estado-membro no acolhimento de refugiados –, e sem um aumento das contribuições financeiras – para que os países africanos de onde partem os migrantes possam ajudar a travar o fluxo –, não haveria acordo.

