Cerca de 100 migrantes estão perdidos no mar na sequência de um naufrágio ao largo da Líbia. A informação foi avançada pela guarda costeira libanesa que, citada pela Reuters, receia que estas pessoas se tenham afogado.

A guarda costeira conseguiu resgatar 14 sobreviventes da embarcação que naufragou a Este da capital, Trípoli.

À Associated Press, o porta-voz da guarda costeira, Ayoub Gassim, confirmou o resgate destas pessoas mas não especificou o número de migrantes que estavam no barco naufragado nem as suas nacionalidades. Também não é claro de onde partiu a embarcação.

Além disso, as autoridades libanesas interceptaram dois outros barcos, na costa de Trípoli, que transportavam 200 migrantes.

A Líbia é um dos principais pontos de partida para milhares de refugiados e migrantes que pretendem chegar à Europa. Esta situação tem gerado uma situação de impasse entre os países de recepção europeus, caso da Itália, Grécia e Malta, e os restantes Estados-membros da União Europeia.

Devido a esta situação de impasse, vários barcos com pessoas resgatadas no Mediterrâneo têm estado à deriva enquanto não recebem autorização para atracar nos portos europeus.

Este novo naufrágio surge também no dia em que a União Europeia anunciou um acordo sobre as migrações.

