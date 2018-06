Pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas depois do barco em que seguiam se ter afundado ao largo da costa da Líbia, possivelmente devido a uma explosão durante a viagem, de acordo com declarações de sobreviventes à agência de notícias AFP.

A CNN mostra imagens, chocantes, de três bebés resgatados sem vida. Há três crianças com menos de 12 anos desaparecidas.

Citado pela cadeia norte-americana, um porta-voz da agência de migração da ONU disse, num tweet, que cem ou mais pessoas morreram no naufrágio desta sexta-feira.

As informações ainda são imprecisas. Segundo a Guarda costeira da Líbia há pelo menos 16 sobreviventes, refere a AFP. As declarações destes sobreviventes, também citados pela AFP, referem que a embarcação levava a bordo entre 120 a 125 migrantes.

Os relatos de mais um drama no Mediterrâneo surgem no dia em que a União Europeia chegou a acordo sobre esta matéria.

Um dos sobreviventes resgatados pela guarda costeira líbia, o iemenita Amri Swileh, relatou o pesadelo vivido nesta sexta-feira durante o naufrágio: "Quem salvar primeiro, mães ou filhos? No final eu escolhi salvar a minha vida"!, disse, numa citação da AFP.

O relato de outro sobrevivente, Gambian, de 32 anos, refere que as pessoas tentaram convencer o capitão a voltar à Líbia, mas, entretanto, o motor da embarcação explodiu. “Muitas pessoas ficaram feridas", referiu.

Os tripulantes de um barco de apoio humanitário espanhol a operar as águas do Mediterrâneo afirmam que as autoridades italianas lhes comunicaram para não reagir aos pedidos de socorro de uma embarcação que levaria a bordo migrantes, deixando a operação de salvamento nas mãos da guarda costeira da Líbia. A denúncia é feita pela ONG espanhola Proactiva Open Arms. Citado pelo Guardian, Ricardo Canardo, responsável pela missão no Mediterrâneo desta organização não governamental, afirma que pelas 8h desta sexta-feira a sua equipa interceptou comunicações entre autoridades militares europeias e a guarda costeira líbia que davam conta de um barco em dificuldades que teria pelo menos 100 pessoas a bordo.

Contudo, quando a ONG contactou Itália disponibilizando-se para entrar em acção, as autoridades italianas declinaram argumentando que a situação estaria já sob controlo da guarda costeira líbia. Pouco tempo depois a missão da Proactiva Open Arms recebia a informação de que havia uma situação de mais de cem migrantes desaparecidos e um número indeterminado de mortos precisamente na mesma área do Mediterrâneo. “Suspeitamos que se trate do mesmo barco”, alerta Canard citado pelo Guardian.

Informações da guarda costeira líbia referem ter trazido de volta a terra mais de 300 migrantes, de pelo menos dois outros barcos migrantes.

A chegada de migrantes diminui desde Julho do ano passado, porque as redes de contrabando começaram a ser interceptadas pela guarda costeira da Líbia, em resposta à forte pressão italiana. Desde 2014, e atravessando o Mediterrâneo, já chegaram à Europa mais de 650.000.

