O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma que obriga os bancos a reflectir o valor negativo da Euribor nos contratos à habitação. A iniciativa, que gerou forte contestação dos bancos, vai beneficiar clientes que têm empréstimos à habitação com spreads (margem comercial do banco) reduzidos.

"Apesar de este novo regime suscitar, com a sua imediata entrada em vigor, a necessidade de ajustamentos de vária ordem, técnicos e jurídicos, o consenso político alargado que traduz, e que corresponde a posições diversas nas instituições bancárias, são de molde a que o Presidente da República tenha promulgado hoje o diploma da Assembleia da República que institui a obrigatoriedade de as instituições bancárias reflectirem totalmente a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à habitação, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de Junho", lê-se na nota publicada na página oficial da presidência.

Após publicação em Diário da República, os bancos vão mesmo ter de pagar parte do capital de alguns empréstimos. Por proposta do PS, esse pagamento não será imediato, uma vez que enquanto a Euribor estiver negativa será constituído um crédito de juros, a abater quando as taxas entrarem novamente em valores positivos.

A alteração legislativa, que se aplicará a todos os contratos em vigor, vai beneficiar os clientes que têm contratos associados à Euribor a três e seis meses e spreads (margem comercial do banco somada à Euribor) entre 0,25% e 0,30%. Neste momento, estes clientes, que poderão ser já um número considerável, não pagam juros, amortizando apenas capital.

