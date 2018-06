Depois de alguns jogos da fase final do Campeonato do Mundo terem-se quase tornado em “não jogos”, com as equipas em campo a, praticamente, deixarem de jogar futebol e a mostrarem-se desinteressadas em marcar golos, a FIFA disse, nesta sexta-feira, que não está a pensar em alterar as regras, nem em modificar a forma como o sorteio é feito.

PUB

O caso mais paradigmático deste tipo de comportamento ocorreu na quinta-feira, quando o Japão perdeu por 1-0 com a Polónia. Com os japoneses em igualdade pontual com o Senegal e também nos restantes critérios de desempate, os nipónicos “deixaram” de jogar, pois sabiam que se a partida com os polacos terminasse com o resultado que se verificava naquele momento passariam à fase seguinte com base na regra do fair play, que penaliza a equipa que mais cartões amarelos viu durante a fase de grupos.

Pouco depois, foi o jogo entre a Inglaterra e a Bélgica a merecer assobios dos próprios adeptos que assistiam à partida no estádio. Tudo porque, estando ambas as selecções já qualificadas, nenhuma mostrou grande vontade em vencer a partida, pois isso significaria ficar na metade teoricamente mais complicada da fase a eliminar.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Confrontado com estes casos, o director executivo da FIFA para a prova que decorre na Rússia, Colin Smith, revelou nesta sexta-feira que o critério do fair play será reavaliado no final deste Mundial, o primeiro em que é utilizado, mas que tinha a convicção de que não seria alterado.

E quando foi questionado sobre se poderia ser equacionada a realização de um sorteio após a fase de grupos, de forma a evitar que algumas selecções procurem ficar em segundo, Smith mostrou-se pouco crédulo: "Refazer o sorteio é, obviamente, muito difícil do ponto de vista logístico.”

Na fase de grupos do Mundial 2018, o desempate entre equipas era feito através da seguinte hierarquia de critérios: número de pontos, diferença de golos, golos marcados, confronto directo, fair play e, finalmente, por sorteio realizado pela FIFA.

PUB