Ser favorito e ter um histórico vitorioso não garante títulos a ninguém. Poucas selecções ganharam tanto como a Alemanha (quatro títulos mundiais), que era a favorito de toda a gente e, no entanto, vimos Manuel Neuer a ir, em dois jogos diferentes, à área contrária tentar salvar o desastre, algo nada normal. Mas acabou por ser mais uma vítima de uma tendência recente em Mundiais: defender o título também já tinha sido um desastre para a França em 2002, para a Itália em 2010 e para a Espanha em 2014. A eliminação alemã também serve como aviso para os favoritos que sobrevivem, até porque o VAR está atento e um penálti validado pelas câmaras e que escapou aos olhos do árbitro de campo pode mudar tudo. Há muita gente que tem de elevar o nível neste Mundial, Portugal incluído. O campeão europeu entrou aos soluços, mas foi-se safando graças a um Cristiano Ronaldo de colheita “vintage”, um momento mágico de Quaresma e Rui Patrício a mostrar que continua a ser um dos grandes guarda-redes do futebol mundial. Nos “oitavos”, talvez seja preciso mais.

Ninguém está seguro

Com mais ou menos problemas, quase todos os favoritos passaram a fase de grupos. Mas a eliminação da Alemanha serve de aviso para os 16 sobreviventes: ninguém se pode acomodar a uma teórica superioridade porque todas as selecções estão no Mundial para ganhar. O que a fase de grupos nos mostrou foram muitas falsas partidas e vitórias pouco convincentes entre alguns dos favoritos. Argentina, França, Portugal, Espanha, Brasil não deslumbraram nos três primeiros jogos e precisam de subir o nível. Inglaterra, Bélgica, Uruguai e Croácia entraram a sério e a Rússia foi uma boa surpresa quando toda a gente pensava que ia ser um desastre total. Agora é a eliminar e ninguém tem margem para errar.

Discretos e perigosos

Enquanto toda a gente vai falando de Brasil, Argentina, França, Portugal, Espanha e da Inglaterra, pouca gente fala de duas selecções que venceram todos os jogos da fase de grupos: Uruguai e Croácia. A selecção portuguesa irá ver de perto os méritos da selecção uruguaia, consistente e muito regular, com uma raposa velha no banco, e dois goleadores de excepção (Cavani e Suárez). A Croácia, por seu lado, prosperou naquele que seria, provavelmente, o grupo com o nível médio mais alto (Islândia, Argentina e Nigéria), controlada por um génio discreto chamado Luka Modric. Ambas têm tudo para fazer uma carreira longa no Mundial.

Números, números, números

Já se disputaram 48 dos 64 jogos previstos no Mundial e marcaram-se 122 golos, a uma média de 2,5 por jogo, para já inferior à média do Brasil 2014 (2,7), mas superior à do Alemanha 2006 e do África do Sul 2010 (ambos com 2,3). A Bélgica terminou a fase de grupos com o melhor ataque (9), enquanto o Uruguai foi a única que não sofreu golos. O pior ataque (dois golos marcados) foi partilhado por 13 equipas, entre elas a Dinamarca (que se qualificou) e o Panamá, que também terminou com a pior defesa (11 golos sofridos). Houve três equipas a fazer o pleno de vitórias (Uruguai, Bélgica e Croácia) e houve duas que não somaram qualquer ponto (Egipto e Panamá). Houve ainda um recorde de nove autogolos.

O que andam a fazer as “estrelas”

Se há jogador que pode ser considerado como o MVP da fase de grupos, só pode ser Cristiano Ronaldo, que levou quase sozinho a selecção portuguesa até aos “oitavos” e mostrou vontade de ir longe naquele que será (talvez sim, talvez não) o seu último Mundial – certo, falhou um penálti importante, mas se não fosse aquele livre nos últimos minutos frente à Espanha… Por falar em penáltis falhados, Lionel Messi também já falhou um, e andou desaparecido nos dois primeiros jogos da Argentina, acabando por ser decisivo quando tudo parecia perdido, mas tem de fazer mais e poupar a saúde de Diego Maradona. Também Neymar tem andado relativamente discreto, mas está em crescendo, tal como o Brasil, que tem tido Coutinho como o seu “mais que tudo” enquanto ganha embalagem. Griezmann está como a França, cinzento, Diego Costa é o homem-golo da Espanha, tal como Harry Kane na Inglaterra e Romelu Lukaku na Bélgica. A maior desilusão talvez tenha sido mesmo Mohammed Salah, que não estava a 100% neste Mundial por causa da lesão na final da Champions e isso notou-se – o Egipto foi uma das piores selecções do Mundial.

Alemanha, eliminada e realista

Até na derrota a Alemanha dá o exemplo. “Não fazemos um bom jogo desde 2017”, foi o que disse Mats Hummels, central da Alemanha e do Bayern, após a humilhante eliminação do campeão do mundo no torneio em que era um dos indiscutíveis favoritos. Joachim Low também teve um discurso no mesmo sentido. “Não merecíamos ter ganho outra vez, fomos eliminados, não porque não quiséssemos ganhar, mas porque nunca conseguimos estar em vantagem. Estávamos sempre por baixo, a correr atrás dos outros”, declarou o treinador campeão do mundo há quatro anos, sem desculpas e sem queixas. Low arriscou numa equipa renovada, com uma das médias de idade mais baixas do Mundial, e perdeu espectacularmente, sofrendo, talvez, com alguma perda de identidade em campo, apesar de ter acabado a fase de grupos como a selecção que mais vezes rematou. Se bem conhecemos os alemães, o problema vai ser rapidamente identificado, soluções serão encontradas (e não haverá, à partida mudança de treinador) e o plano para o Euro 2020 (e para o Mundial 2022) será apenas um: ganhar.

Os belos perdedores

Há selecções que temos pena que não fiquem mais tempo, mas só podem continuar 16, o que significa que o sonho terminou para as outras 16. Todos gostámos de ver o Panamá, um dos dois estreantes, celebrar o seu primeiro golo em Mundiais como se fosse numa final (e marcaria mais um), e todos gostámos de ver a Islândia, o outro estreante que era o país menos populoso de sempre a participar no torneio, a fazer a vida difícil à Argentina e confirmar os bons sinais do Europeu. Também gostámos de ver o Peru, um regressado, a jogar bom futebol (mas a defender mal), e também gostámos de ver Marrocos, talvez a mais virtuosa das selecções africanas, que perdeu a qualificação no tempo de compensação.

Um Mundial Europa-América

Já foram os tempos em que o Mundial era uma competição de acesso impossível para determinados continentes, mas isso foi mudando com os tempos, com a introdução das quotas continentais. Mas a fase final continua a ser um assunto essencialmente europeu e americano. Dos 16 apurados para os “oitavos”, dez são do “velho continente” (e nenhum deles é a Alemanha), quatro são da América do Sul, um da América do Norte e um da Ásia – zero da Ásia e zero da Oceânia, que nem sequer teve um representante na Rússia. Há quatro anos, no Brasil, o quadro era mais diverso: seis da Europa, cinco da América do Sul, três da América do Norte/Central e dois de África.

Jogo passivo do Japão

Pela primeira vez na história de um Mundial, uma equipa apurou-se pela regra do fair-play, mas aquilo que o Japão fez nos últimos dez minutos do jogo com a Polónia pouco teve disso. Os nipónicos andaram mais de dez minutos a trocar a bola no seu meio-campo para não sofrerem mais golos, um anti-jogo em movimento que no andebol seria considerado “jogo passivo”. Cada um joga com as armas que tem, argumentarão os japoneses que até têm feito um Mundial bem interessante, e os méritos da estratégia estão à vista: o Japão é a única equipa da Ásia a seguir em frente. E Bélgica e Inglaterra também merecem menções desonrosas pela péssima primeira parte que fizeram a tentar não ganhar o grupo para evitar a chave mais difícil dos “oitavos”. Uma coisa é jogar com “onzes” alternativos, outra coisa é não tentar marcar golos. A FIFA talvez devesse mudar o emparelhamento dos “oitavos”. Em vez de estarem pré-definidos, devia ser por sorteio, primeiros contra segundos.

“Oitavos” sem África

O último dia da fase de grupos foi também o último dia das esperanças africanas neste Mundial, um dia em que o destino do Senegal foi o mesmo que o de todas as outras selecções do continente: a eliminação. Este será o primeiro Mundial desde 1982 que não terá equipas africanas nos jogos a eliminar, sendo que, há quatro anos, até foram duas as que estiveram nos “oitavos” (Nigéria e Argélia). Se houve selecções que não mostraram muito neste Mundial (Tunísia e Egipto), entre os restantes três representantes africanos ficou um tremendo sabor a pouco. O Senegal foi quem esteve mais perto, mas quebrou no último jogo, a Nigéria também teve o seu destino nas mãos, mas não resistiu ao último assalto argentino, e Marrocos, num grupo “impossível”, esteve perto de ganhar a Portugal e Espanha. O registo africano no Mundial 2018 em números: 15 jogos, 3 vitórias, dois empates e dez derrotas.

Muitos penáltis, poucas expulsões

Como se esperava, a estreia do videoárbitro em Mundiais não acabou com a discussão, mas diminuiu o erro. Quase todas as decisões em que houve revisão do VAR foram boas, sendo que Portugal se pode queixar de uma das poucas que foram erradas (o penálti de Cédric Soares contra o Irão). Até agora, o máximo de penáltis assinalado num único torneio era de 18 (em 1990, 1998 e 2002), mas esse número já foi largamente ultrapassado na fase de grupos do Rússia 2018: já foram 24. Curiosamente, já não havia um Mundial com tão poucas expulsões há muito tempo: apenas três, duas por acumulação de amarelos, uma com vermelho directo. Um número mesmo muito baixo quando comparado com o que aconteceu em Mundiais passados (números referentes à fase de grupos em Mundiais com 32 equipas): França 1998 (16); Coreia/Japão 2002 (13); Alemanha 2006 (18); África do Sul 2010 (13); Brasil 2014 (nove).

