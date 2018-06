O alemão Werner Herzog filmou o célebre Fitzcarraldo, de 1982, na Amazónia. Quase tudo correu mal. Há mesmo um documentário de Les Blank, Burden of Dreams, sobre isso. Jason Robards, que ia ser a estrela do filme, apanhou disenteria e teve de ser substituído por Klaus Kinski, que já tinha ido a essa região com Herzog para fazer Aguirre, o Aventureiro, em 1973, e era alguém cuja relação com o realizador era tão tempestuosa - há um documentário inteiro de 1998 sobre isso - que a dada altura o chefe de uma tribo nativa local se ofereceu para assassinar Kinski (Herzog achou que isso iria impedir a concretização da rodagem).

Agora, foi anunciado que Herzog vai voltar ao sítio onde não foi muito feliz, desta feita como realizador e produtor executivo de uma série de televisão, Fordlandia. Que, ao contrário da maioria dos projectos do idiossincrásico Herzog, é escrito por outra pessoa. Neste caso, Christopher Wilkinson, responsável pelos guiões de filmes centrados em figuras da vida real como Nixon – que lhe valeu a nomeação para um Óscar –, Ali ou Miles Ahead.

A série, baseada num livro do historiador Greg Grandin que foi editado em 2010 e foi finalista do Pulitzer para História, centrar-se-á em Fordlândia, pequena cidade à americana que Henry Ford, o magnata da indústria automóvel, fundou no meio da Amazónia brasileira, mais especificamente em Aveiro, estado do Pará, e que foi um falhanço enorme. É uma história herzogiana: um projecto megalómano de alguém determinado que, contra todas as adversidades, tentou levar em frente a sua vontade, tal como o protagonista e o realizador de Fitzcarraldo.

Ainda não há informações sobre onde ou quando a série será transmitida. Neste momento, o projecto está ainda a ser desenvolvido, em fase de pré-produção.

