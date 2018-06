Nos últimos anos os Concertos L, série de espectáculos que decorrem na Estalagem da Ponta do Sol, pequena vila da Madeira, têm vindo a ganhar protagonismo por ali passarem nomes de referência do cenário musical actual (Anna Meredith, Weyes Blood, THEESatisfaction, Thurston Moore, Dirty Beaches, CTM, Wildbirds & Peacedrums ou Juana Molina), alguns deles em estreia nacional como aconteceu com Bianca Casady (CocoRosie) ou com a cantora Sevdaliza.

Este ano não será diferente. A brasileira Iara Rennó, uma das referências independentes daquele país, por vezes comparada a Elza Soares, com quem aliás já colaborou, estrear-se-á em Portugal, ali, a 30 de Junho, para mostrar as canções dos muitos elogiados álbuns Arco e Flecha, o mesmo sucedendo com a americana Aisha Badru, praticante de uma soul emotiva difícil de cartografar, que se prepara para lançar o álbum de estreia, actuando a 15 de Setembro. Quem também se estreará será o norueguês Kristoffer Lo, tocador de tuba com sólida reputação na Europa, que actuará a 30 de Julho, e o suíço Pyrit, a 1 de Setembro, movendo-se pelos territórios electrónicos, com muitas influências psicadélicas e um universo sombrio muito personalizado.

Não será estreia nacional, mas parece surgir no momento exacto, quando a sua reputação está em alta. Falamos da multi-instrumentista e compositora egípcia Nadah El Shazly que surge na capa do último número da revista The Wire, simbolizando as novas linguagens experimentais do Cairo. Estará na Ponta do Sol a 11 de Agosto. O virtuoso da harpa Edmar Castaneda com Gregoire Maret, que já arrecadou um Grammy na sua carreira (1 de Agosto), a cantora brasileira Joyce Candido, da nova geração do samba, e portugueses como Tatanka (18 de Julho), Gonçalo Caboz (15 de Agosto), Maria João & André Santos (22 Agosto), Indignu (22 Setembro) ou Sara Tavares (29 Setembro) completam o cartaz.

