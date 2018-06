Com Não tenho Boca e Preciso de Gritar, obra de 1968, Harlan Ellison venceu um prémio Hugo, distinção entregue aos melhores trabalhos na área de ficção científica. Para além de romances e bandas desenhadas, Ellison escreveu séries televisivas, filmes, ensaios e críticas, entre mais de 1800 obras publicadas. A sua morte foi confirmada nesta quinta-feira através de uma amiga da mulher do escritor. De acordo com Christina Valada, Harlan Ellison morreu durante o sono.

"Por um breve período de tempo existi e por um breve período de tempo fui importante", foram as palavras de Harlan Ellison recuperadas no anúncio da sua morte.

Um dos seus trabalhos mais "notáveis", como lhe chama o Guardian, foi A Boy and His Dog. Publicado em 1969, acabaria por ser adaptado para cinema, com Don Johnson como protagonista.

O escritor ficou também conhecido pela sua participação no guião de episódios de Star Trek (The City on the Edge of Forever) e Twilight Zone. Assinou ainda The Alfred Hitchcock Hour, nos anos 1960, de The Starlost, na década de 1970.

Ellison nasceu em Cleveland, no Ohio, em 1934. Mudou-se para Nova Iorque, onde começou a escrever sobre ficção científica. Teve uma breve passagem pelos estúdios da Walt Disney — até ser despedido pelo seu co-fundador Roy Disney, por ter sido apanhado a fazer piadas sobre como se poderia fazer um filme pornográfico com as personagens de animação da produtora, conta a Verge.

Harlan Ellison processou a produtora Orion Pictures por se ter “apoderado” de ideias de um episódio escrito por si para criar o filme Extreminador Implacável. O seu nome acabaria por ser adicionado aos créditos.

"Acho que qualquer escritor que deixa que lhe roubem o seu trabalho se rebaixa, rebaixa a arte, rebaixa a criação e rebaixa o comprador", disse uma vez ao Guardian, numa citação agora recuperada pelo jornal britânico.

