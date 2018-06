Muita gente no átrio, e nas escadarias do museu Guggenheim de Bilbau, de telemóvel na mão a fotografar a peça monumental Egeria. As diversas salas, com as esculturas e instalações que compõem a exposição I’m Your Mirror de Joana Vasconcelos, que se inaugurou esta sexta-feira em Espanha, também estão repletas de público.

Na quinta-feira à noite, antes de o cantor Paulo Bragança dar um pequeno concerto, o ministro da cultura Luís Filipe Castro Mendes esteve presente na inauguração só para convidados, salientando que a exposição é não só um momento muito relevante no percurso da artista, como é “também importante para a internacionalização da nossa arte e dos nossos artistas.” A mostra antológica, que estará patente no Guggenheim espanhol até 11 de Novembro, circulará depois para outras paragens, como Serralves, no Porto, e a cidade holandesa de Roterdão.

A única diferença será que, pela sua dimensão, a valquíria Egeria não deverá seguir viagem, sendo substituída por uma instalação menor. A peça de grandes dimensões é uma das grandes atracções da exposição, mais que não seja pela sua omnipresença, ocupando na vertical parte significativa do edifício concebido pelo arquitecto Frank Gehry. “Entra-nos pelos olhos adentro, é impossível escapar-lhe”, dir-nos-á Amélia Travasso do Porto, que aproveitando um fim-de-semana prolongado na região de La Rioja, se deslocou ao Guggenheim. “É muito curioso ver como as pessoas se relacionam aqui com referências tão portuguesas como o artesanato, o fado, Fátima ou o galo de Barcelos que está lá fora”, reflecte ela, dizendo que também gostou muito da escultura Solitário, um anel de noivado metalizado que se encontra no exterior do museu.

Foto LUIS VASCONCELOS / CORTESIA UNIDADE INFINITA PROJECTOS

Lá dentro, nas salas, gente dos sete aos setenta anos deambula, tentando tirar fotos a esculturas como A noiva, Marilyn e principalmente a nova máscara I’ll Be Your Mirror, sendo de imediato repreendidos pelos seguranças. Os espanhóis predominam, mas também se ouve falar muito português e inglês. É o caso do americano Chris Thompson, que se tinha deslocado ao museu para ver uma selecção de obras de Marc Chagall e foi surpreendido pela “espectacularidade” das obras de Joana Vasconcelos, “de que já tinha ouvido falar, mas não conhecia bem.”

Está a utilizar um sistema de guia de áudio, com phones nos ouvidos, porque ficou “impressionado com algumas peças” e desejou saber mais, destacando Ponto de Encontro (2000), uma peça interactiva que permite que os visitantes se sentem numa série de cadeiras de metal cromado, dispostas em círculo, podendo girar e andar à roda. “Trabalho para uma instituição americana em Madrid e passo o tempo em reuniões, por isso sei o potencial que uma peça divertida como esta poderia ter num desses encontros em que toda a gente está com ar sério “, ri-se ele, destacando também a escultura que está na sala ao lado, Call Center, com telefones analógicos a criarem a configuração de uma pistola. “Gosto da forma como integra esses materiais de utilização vulgar, como estes telefones, ou os tampões e os ferros de engomar noutras peças.”

Um dos trabalhos mais curiosos em exposição é uma instalação vídeo, que testemunha uma viagem da artista a Fátima, uma espécie de road movie num pequeno motociclo, que acaba por constituir uma reflexão sobre o convívio entre a espiritualidade religiosa e o materialismo consumista. Quando entramos na pequena sala onde passa o filme, meia dúzia de espanhóis olham absortos para as imagens e uma delas, Melisa Méndiz, diz reconhecer ali semelhanças com os caminhos de Santiago.

“Há aliás muitas referências religiosas e sexuais, e as imagens são muito femininas, excessivas e barrocas. Ela é portuguesa, mas podia bem ser espanhola”, ri-se ela. “Os espanhóis vão gostar de ver o que está aqui.”

No Guggenheim estão expostas uma trintena de obras de Joana Vasconcelos, naquela que é a primeira antológica em Espanha da artista portuguesa, que nos últimos anos se tem convertido “numa celebridade internacional do mundo da arte”, como destacava o jornal espanhol El País desta sexta-feira, graças às enormes instalações, irónicas, divertidas, femininas, por vezes politizadas, com qualquer coisa de português, de espanhol, de universal.

Foto LUIS VASCONCELOS / CORTESIA UNIDADE INFINITA PROJECTOS

