Susan Sarandon juntou-se, na quinta-feira, a um protesto em Washington contra as políticas de imigração de Trump, que levaram à separação de centenas de famílias junto à fronteira a sul dos Estados Unidos. A actriz norte-americana foi uma das 575 mulheres detidas pela polícia, acusadas de protestos ilegais, de acordo com o Guardian.

Sarandon não se mostrou arrependida, escrevendo no Twitter: "Detida. Mantenham-se fortes. Continuem a lutar", com o hashtag #WomenDisobey. De acordo com a BBC, há mais protestos agendados para este sábado.

Durante a manifestação, ouviam-se palavras de ordem como "é assim que a democracia é", "não ao veto [migratório]! Não ao muro! A América é lar para todos!" e ainda "nós preocupamo-nos", em referência ao polémico casaco de Melania Trump. Algumas manifestantes levavam mesmo estas palavras – we care, em inglês – escritas nas mãos e várias cobriram-se com mantas de alumínio semelhantes àquelas que estão a ser dadas às crianças, que são separadas dos pais, nos centros de detenção.

Não é a primeira vez que Sarandon é detida durante manifestações políticas. De acordo com a BBC, foi também detida em 1999, num protesto que condenava a morte de um cidadão afro-americano pela polícia, o homem não estava armado.

