O Instagram, que na semana passada anunciou ter chegado aos mil milhões de utilizadores, lançou o Instagram Lite, uma versão mais leve e com menos funcionalidades do que a aplicação original. É uma estratégia comum dos serviços online para chegarem aos utilizadores dos países em desenvolvimento.

PUB

A nova aplicação foi lançada sem qualquer anúncio por parte da empresa. A chegada à loja de aplicações Google Play, para telemóveis Android, foi noticiada pelo site especializado TechCrunch, ao qual a empresa adiantou que o Instagram Lite está ainda numa fase inicial e disponível apenas no México, embora haja planos para alargar o lançamento a outros países.

O Instagram segue assim as pisadas do dono, o Facebook, que já lançou versões mais leves da aplicação da rede social, bem como do Messenger, com o objectivo de aliciar utilizadores nas regiões onde os telemóveis têm frequentemente menos capacidade de armazenamento, as ligações à Internet são mais lentas e a quantidade de tráfego disponível nos pacotes dos operadores é mais pequena do que em mercados como os EUA e a Europa.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A aplicação Instagram Lite é pequena, permitindo-lhe poupar espaço no seu telefone e descarregá-la mais rapidamente”, lê-se na descrição da loja de aplicações. A aplicação ocupa um pouco mais de meio megabyte, menos do que a generalidade das aplicações modernas mais populares e cerca de 60 vezes menos do que a aplicação normal do Instagram.

A aplicação de fotografias, que foi comprada pelo Facebook em 2012 por um preço de mil milhões de dólares em dinheiro e acções, revelou-se uma peça importante na estratégia da maior rede social do mundo. Um relatório da agência Bloomberg, publicado nesta semana, estima que o Instagram valeria 100 mil milhões de dólares se fosse uma empresa autónoma. A Bloomberg nota que o Instagram está a crescer a um ritmo superior ao do Facebook – que é uma plataforma mais madura e tem 2,2 mil milhões de utilizadores –, está a atrair utilizadores mais novos e continua a crescer nos EUA, onde as redes sociais conseguem fazer mais dinheiro em publicidade com cada utilizador.

Na semana passada, o Instagram lançou uma televisão online, chamada IGTV, que permite a algumas contas mais populares publicar vídeos até uma hora e que tenciona concorrer com o YouTube.

PUB