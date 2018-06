As 10 estruturas sindicais de professores que convocaram a greve às reuniões de avaliação que decorre desde 18 de Junho, entre as quais a Federação Nacional de Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE), vão pôr à consideração de todos os seus associados se consideram que se deve manter a exigência de que o Governo contabilize todo o tempo de serviço que esteve congelado (nove anos, quatro meses e dois dias) ou se pensam que se pode partir para uma nova base negocial que não tenha como ponto de partido a contagem integral.

PUB

Esta iniciativa, que se concretizará com o envio de emails a todos os associados durante o próximo fim-de-semana e com uma consulta escola a escola, entre segunda e terça-feira, foi anunciada em mais uma conferência de imprensa desta plataforma de sindicatos realizada nesta quinta-feira, em Lisboa.

""Se chegámos aqui, se fizemos estas greves, se este foi o culminar de um ano em que fizemos tudo para não termos de chegar onde chegámos, temos agora a obrigação de decidir em função da vontade dos professores", explicou Mário Nogueira, da Fenprof.

PUB

Já depois de a conferência de imprensa ter terminado, a Fenprof avisou os jornalistas que, para evitar "mal-entendidos", a pergunta sobre o tempo de serviço foi reformulada e que por isso a que seguirá para os professores será a seguinte: "concorda com a posição dos sindicatos de exigência da recuperação total do tempo de serviço congelado ( nove anos, quatro meses e dois dias), porque o que está em negociação é o prazo e o modo [dessa recuperação]?".

Os sindicatos têm insistido que a recuperação, para efeitos de progressão nas carreiras, de todo o tempo de serviço não é negociável. Até agora, o Governo apenas se disponibilizou a contabilizar cerca de três anos, uma proposta que foi apresentada aos sindicatos em final de Fevereiro e que continua "válida", segundo indicou ao PÚBLICO uma fonte do Ministério da Educação (ME). O ministério tem-se recusado, contudo, a marcar novas rondas negociais sobre o tempo de servir escudando-se no que afirma ser a "intransigência" dos sindicatos.

No inquérito aos professores os sindicatos vão também questionar se entendem que a actual greve às avaliações, que está marcada até 13 de Julho, deve ser suspensa no caso de o ministério marcar entretanto uma nova ronda de negociações para o próximo mês.

Vai também pôr-se em consideração se os docentes aceitam que a recuperação do tempo de serviço seja faseada ou não. E também se estão de acordo que, por opção do professor, parte do tempo de serviço congelado "se possa reflectir nos critérios da aposentação".

Esta ideia foi avançada pelo Bloco de Esquerda em Novembro passado, por altura das negociações sobre o Orçamento de Estado para 2018, mas não chegou a ser formalizada nenhuma proposta para não prejudicar as negociações entre o Governo e os sindicatos, explicou ao PÚBLICO a deputada do BE, Joana Mortágua, acrescentando que, para os bloquistas, esta questão "não está agora em cima da mesa".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mesmo foi dito nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação, a propósito de uma entrevista ao Jornal de Negócios na qual a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, admitia que mexer na idade de reforma dos professores seria "um caminho possível".Esta proposta "não está em cima da mesa. Por circunstâncias várias não foi essa a proposta a que o Governo chegou”, esclareceu o ME.





PUB