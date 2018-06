A Impresa anunciou nesta quinta-feira que Daniel Oliveira, 37 anos, é o novo director-geral de entretenimento do grupo e também director de programas da SIC, sendo que a restante equipa será conhecida em breve.

Em comunicado, a dona da estação de Carnaxide adianta que Daniel Oliveira "será o novo director-geral de entretenimento da Impresa, sendo também, por conseguinte, o novo director de programas da SIC e dos seus canais temáticos e responsável pelos produtos digitais na área do entretenimento do grupo".

Daniel Oliveira começou a carreira na SIC, em 1997, como produtor editorial e em 2000 integrou a equipa fundadora da SIC Notícias como jornalista e produtor executivo. Posteriormente foi assessor da direcção de programas da RTP, bem como coordenador e autor de programas de entretenimento. Em 2008, de novo na SIC, assumiu as funções de coordenador executivo de conteúdos de entretenimento nacionais e integrou o grupo de trabalho para a ficção nacional.

A partir de 2011, Daniel Oliveira assumiu os cargos de subdirector de gestão e desenvolvimento de conteúdos e subdirector de novos formatos da direcção de programas da SIC, liderando há 10 anos as equipas dos magazines nacionais. Desde 2013 é director do canal SIC Caras, sendo ainda o rosto do programa Alta Definição, programa líder de audiências que irá continuar a conduzir.

A direcção-geral de entretenimento irá agrupar a direcção de programas da SIC e dos seus canais temáticos, sendo ainda responsável pela aposta e desenvolvimento de produtos digitais, reforçando o caminho traçado pela Impresa nesta área.

"As profundas alterações nos hábitos de consumo de conteúdos audiovisuais requerem uma visão estratégica do sector e orientação para o cliente final, neste caso os espectadores e utilizadores. O desenvolvimento de conteúdos inovadores de qualidade, tanto para a antena como para o online, são fundamentais para o cumprimento dos objectivos e para o sucesso da Impresa", afirma Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa, citado em comunicado.

"Daniel Oliveira, pelo seu percurso, ambição e capacidade de liderança, é a pessoa certa para projectar o entretenimento da SIC e do grupo para o futuro", acrescenta o gestor.

Por sua vez, Daniel Oliveira refere que "é com orgulho e sentido de missão" que aceitou o desafio do presidente executivo da Impresa para liderar a direcção-geral de entretenimento da Impresa, "numa era de estimulantes desafios para o sector audiovisual e para o digital".

"Acredito nos valores fundadores da SIC como desígnio primeiro de conexão com a sociedade e também na qualidade intrínseca dos profissionais desta casa, que são a força motriz do futuro que queremos construir", conclui o novo director-geral de entretenimento.

A restante equipa da direcção-geral de entretenimento será anunciada em breve, refere a Impresa.

