Os arquitectos Hendrik Brinkmann, da Alemanha, Julio Gotor Valcárcel, de Espanha, Matthew Gregorowski, da África do Sul, e Loed Stolte, da Holanda, são os vencedores da edição de 2018 do prémio europeu Jovem Talento (YTTA), foi anunciado esta quinta-feira.

O anúncio foi feito pela Fundação Mies van der Rohe, com a Comissão Europeia, o Conselho Europeu de Arquitectos e a Associação Europeia de Educação de Arquitectura, promotores do Young Talent Architecture Award 2018. A cerimónia de entrega de prémios irá realizar-se no dia 20 de Setembro, no Palazzo Mora, em Veneza, a par do debate Espaço Livre, Educação e Herança, no qual também irão participar os arquitectos vencedores.

Hendrik Brinkman, da Faculdade de Arquitectura, Media e Design, da Universidade de Artes de Berlim, foi distinguido pelo ensaio Neue Bauakademie Berlin - a club for the former & future architecture, pela contribuição para o debate sobre o futuro programático e arquitectónico desta escola, em Berlim.

Foto Hendrik Brinkmann

Julio Gotor Valcárcel, da Escola de Arquitectura da Universidade Politécnca de Madrid, apresentou Perdido (Lost) - P.R.U.S. of Madrid, um plano de reconstrução dos espaços subterrâneos da capital espanhola. O júri destacou o trabalho simultâneo em diferentes escalas arquitectónicas do projecto.

Foto Julio Gotor Valcárcel

Matthew Gregorowski, da Faculdade Cass de Arte, Arquitectura e Design, da Universidade Metropolitana de Londres, apresentou Deplorable Framework, que propõe uma reconstrução da paisagem campestre (Peak District National Park). O júri afirmou-se atraído pela complexidade da situação pós-Brexit com que o arquitecto lidou, e pela forma como reinterpretou a nova situação.

Loed Stolte, da Faculdade de Arquitectura e Ambiente, da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, foi premiado postumamente, por The Bank of England: a dialectical project. Stolte morreu em Dezembro do ano passado, e foi a família que apresentou a candidatura. O projecto envolve o Banco de Inglaterra, com o qual estabelece dialectos arquitectónicos de ruína e construção, interior e exterior, que conjuga com o poder institucional do banco central inglês. O júri destacou a originalidade da proposta, que considerou um trabalho intelectual sólido, salientando a qualidade dos desenhos e do ensaio escrito.

Foto

Excelentes promessas

Em comunicado, o director-geral da Educação e Cultura da Comissão Europeia, Themis Christophidou, destacou a maneira como os vencedores trabalharam a herança cultural europeia, no Ano Europeu do Património Cultural. O presidente do Concelho Europeu de Arquitectos, Georg Pendl, manifestou-se impressionado com os resultados do concurso. Pendl defendeu o apoio "aos talentos da nova geração" como "um dos interesses centrais da profissão".

O presidente da Associação Europeia da Educação de Arquitetura, Oya Atalay Franck, disse por seu lado que os projectos vencedores reflectem excelentes promessas de uma "geração de jovens e talentosos arquitectos, que assumem a responsabilidade" da cidadania.

O YTTA é organizado pela Fundação Mies van der Rohe, de Barcelona, com o apoio do programa Europa Criativa da União Europeia e da rede World-Architects, beneficiando este ano de uma nova parceria com o Conselho Europeu de Arquitectos, a Associação Europeia de Educação de Arquitectura e com o Centro Cultural Europeu, como parceiro local em Veneza.

Aos vencedores é dada a oportunidade de desenvolver estratégias em ateliers profissionais, de publicarem os seus perfis na rede World-Architects, e será também atribuído um prémio pecuniário, no valor global de 20 mil euros a repartir pelos quatro (cinco mil euros).

Entre os 12 finalistas estava um português. Pedro Frade, da Universidade Autónoma de Lisboa, estava na corrida ao prémio com o projecto House, Kitchen, Garden in Alcácer do Sal.

