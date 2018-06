Alemanha, 2006. Portugal disputa os quartos-de-final contra Inglaterra, no Mundial. E, já nas grandes penalidades, consegue apurar-se para as meias-finais — onde é eliminado pela França (1-0), mas isso já não interessa. Depois do jogo contra a selecção inglesa, falar-se-ia muito de Cristiano Ronaldo, mas não por causa das habilidades futebolísticas. Ou de penáltis falhados. Para a história ficou o piscar de olho do agora capitão português após o árbitro anunciar a expulsão de Wayne Rooney, por vermelho directo. Tivesse sido em 2018, e seria o GIF deste mundial. Como não foi, deu origem a uma base de copos para cerveja desenhada por Jack Renwick, um designer inglês, que nunca esqueceu a provocação entre os então colegas do Manchester United.

Este é um dos momentos de mundiais passados que 20 artistas decidiram celebrar. São os acontecimentos mais “maravilhosos”, mais “hilariantes” e mais “estranhos”, agora transformados em ilustrações quadradas que estão à venda, numa campanha solidária. Todo o dinheiro angariado pela Weird World Cup reverte a favor da organização Futebol sem Fronteiras, que usa o desporto para ajudar crianças a serem bem-sucedidas nas escolas. As bases estão em pré-venda no site do projecto e um pack, já com portes incluídos para Portugal, custa cerca de 7,5 euros. Mas a cerveja tem de ficar na mão.