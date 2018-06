Reverter o rumo demográfico

A falta de consensos políticos para enfrentar as reformas estruturais de que Portugal está carente, em meu entender, tem contribuído para o aumento do défice demográfico e põe em causa o desenvolvimento socioeconómico. No imediato, a imigração poderá ser parte da resposta através da legalização dos que já cá estão e onde, segundo parece, o Governo vê com bons olhos no futuro a entrada de 75 mil estrangeiros por ano. É que, apesar das vozes dissonantes, a demografia exige-o. Na verdade, sem imigrantes o país perde 40% da sua força activa até 2060 e isso é esclarecedor da situação complexa a que chegámos. Como tal, é tempo de trazer de volta os portugueses que partiram, se assim o desejarem, à terra que os viu nascer. (...) Este é provavelmente um dos maiores desafios, senão o maior de todos, que compete aos políticos vencer na sociedade.

Manuel Vargas, Aljustrel

Trump e o antecedente de Obama

A proibição de entrada de migrantes nos EUA e o tratamento indevido de crianças que queriam a todo o custo chegar aos EUA não é apenas uma política de Trump. Obama fê-lo, e em força, como o fez Bush também e outos antecessores no presidência do país. (...) Mas Obama passava simpatia e tinha um discurso aberto e agradável. Trump é um egocêntrico que foi democraticamente eleito à frente dos EUA. É alguém rude que se vangloria de fazer o que lhe “apetece”, mesmo que seja maltratar seres humanos e até crianças. (...) Mas se não tivesse um caminho tão aberto para o fazer, devido aos antecedentes das políticas de Obama e outros, talvez os EUA não estivessem hoje como estão.

A. Küttner de Magalhães, Porto

Apelo à Câmara de Lisboa

Agora que está a haver uma consciencialização da urgente necessidade de reutilização de todos os imóveis abandonados, gostava de ver reabilitado um edifício da Junqueira – o Paço da Ribeira – que há muitos anos está abandonado, acentuando-se o seu visível estado de ruína. Situado numa zona com história da nossa capital não podia, não devia ser rapidamente aberto? E não será possível colocarem lá um cartaz sobre a sua futura utilização e para quando?

Maria Clotilde Moreira, Algés

O PÚBLICO errou

A notícia sobre o tribunal arbitral que contraria o fisco e anula o AIMI de terrenos para construção, publicada na edição de ontem, tinha uma incorrecção em relação à nomeação dos árbitros. Para as acções acima de 60 mil euros são necessários três árbitros que, na larga maioria dos casos, são nomeados pelo conselho deontológico do Centro de Arbitragem Administrativa. Assim, e ao contrário do que foi escrito, apenas num número reduzido de processos os árbitros são nomeados um pelo conselho deontológico e os outros dois por cada uma das partes.

