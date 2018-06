A Casa Branca e o Kremlin anunciaram nesta quinta-feira que o Presidente norte-americano, Donald Trump, vai encontrar-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Helsínquia a 16 de Julho.

O anúncio conjunto surge um dia depois de John Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional de Trump, ter estado em Moscovo em conversações com responsáveis russos para a preparação da cimeira.

O Kremlin, citado pela agência Tass, revelou que Trump e Putin vão discutir as relações entre os dois países e assuntos internacionais.

Na quarta-feira, o Presidente americano disse aos jornalistas que relacionar-se bem “com a Rússia e com a China e com toda a gente é uma coisa muito boa”, acrescentando que iria falar com Putin sobre a situação na Síria, Ucrânia e “muitas outras coisas”.

De acordo com a Associated Press, Moscovo revelou ainda que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, deverá reunir-se nas próximas semanas com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, para acertar os últimos pormenores do encontro entre os dois líderes.

