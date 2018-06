Um tiroteio na redacção do jornal norte-americano Capital Gazette provocou cinco mortos e vários feridos graves nesta quinta-feira, avança a Associated Press. Segundo a polícia, o atirador foi detido, sem identificação, e não está a “cooperar” com as autoridades. O jornal, também conhecido como The Capital, fica em Annapolis, Maryland, nos Estados Unidos,

Ainda não se sabe o que motivou o ataque, mas as autoridades afastam a hipótese de terrorismo.

Um jornalista que trabalha no local descreve a situação como crítica e diz que se trata de um único atirador, que abriu fogo sobre vários funcionários, alguns dos quais estão “mortos”. “Não há nada mais assustador do que ouvir várias pessoas a serem alvejadas enquanto se está debaixo da mesa e se ouve o atirador a recarregar a arma”, escreveu ainda o jornalista Phil Davis, no Twitter, que diz estar à espera para ser interrogado pela polícia, já fora da redacção.

As informações sobre o ataque ainda são escassas. As autoridades disseram que iria ser dada mais informação assim que o edifício fosse evacuado – para já, as pessoas ainda estão a ser retiradas do local. Imagens recolhidas no local mostram pessoas a abandonar o edifício com os braços no ar, enquanto são dirigidas pelas autoridades.

De acordo com a Fox 5 DC, o atirador chegou ao local por volta das 14h30 locais (19h30 em Portugal).

