A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou nesta segunda-feira que o destino da Europa está em jogo com a questão da migração, antes do Conselho Europeu da União Europeia (UE) sobre o assunto que se avizinha muito difícil.

"A Europa tem muitos desafios, mas a questão da migração pode decidir o destino da União Europeia", disse Merkel ao Bundestag (parlamento alemão), pedindo soluções multilaterais, e não unilaterais, por parte dos países membros.

A chanceler, que está sob intensa pressão política interna relativamente a este assunto, alertou para o risco de a Europa perder a alma se tiver de optar apenas pela segurança e pela política do "cada um por si" na questão dos migrantes, numa altura em que muitos governos da UE estão a fazer pressão sobre este dossier.

"Ou encontramos uma solução para que, em África e além, as pessoas sintam que somos guiados por valores e que defendemos o multilateralismo e não o unilateralismo, ou ninguém acreditará nos nossos valores, que nos tornaram tão fortes ", disse Merkel.

"Muitas coisas estão em jogo" sobre a questão da migração, causando tensões entre as capitais europeias, ilustradas nas últimas semanas por confrontos diplomáticos em torno dos barcos das organizações não-governamentais que transportam migrantes, acrescentou.

Merkel pediu a criação de uma" coligação de voluntários "entre os 28 países da UE para concluir acordos que permitam o retorno dos migrantes ao primeiro país onde foram registados.

"Certamente não é uma solução perfeita, mas é um começo" para controlar os movimentos de requerentes de asilo dentro da UE, que não têm o direito de escolher o seu país de acolhimento, disse.

Resta saber se esta cartilha será suficiente para salvar Angela Merkel politicamente em seu país.

A ala direita do seu frágil governo de coligação exige que medidas concretas sobre o assunto sejam decididas na cimeira que se realiza hoje e sexta-feira em Bruxelas. Caso contrário, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, presidente do muito conservador partido bávaro, a CSU, ameaça unilateralmente afastar a partir da próxima semana imigrantes já registados noutros lugares.

Tal medida poderá provocar o desmembramento da coligação governamental e levar a novas eleições.

