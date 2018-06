Sábado é um dia de festa para o Parque das Serras do Porto. Os visitantes podem começar o dia com uma caminhada de 10km pelo antigo caminho de Midões ou até a limpar a margem do Rio Sousa. Durante a tarde, são convidados a assistir à recriação do trabalho mineiro de S. Pedro da Cova, a participar numa degustação de mel ou a conhecer o dia-a-dia da aldeia de Couce. Às 17h, o ponto de encontro é o Parque de Lazer de Santa Justa, para um momento de convívio, assinatura de acordos de compromisso e apresentação do hino ao parque pelas vozes dos alunos do Centro Escolar de Recarei.

PUB

Trinta actividades, propostas pela comunidade, vão decorrer este sábado entre as 8h e as 20h em diferentes locais dos três concelhos abrangidos pelo Parque das Serras do Porto, preenchendo, desta forma, a primeira edição do evento Encontros com o Parque. A iniciativa tem como objectivo testar alguns dos contributos dos cidadãos, bem como agradecer a participação dos mesmos num processo participativo que durou quatro meses e a partir do qual se recolheram também propostas para o plano de gestão destes seis mil hectares recém-classificados.

Desde Fevereiro, e até 15 de Junho, foram realizadas seis sessões de trabalho abertas à comunidade, nas quais participaram cerca de 400 pessoas, e nem a estreia portuguesa no Mundial de Futebol afastou os interessados da última sessão. As primeiras três consistiram na “discussão da agenda comum”, isto é, na identificação dos principais recursos e necessidades do parque, afirma Teresa Andresen, coordenadora do projecto.

PUB

A segunda fase centrou-se na “definição da acção comum”, que se traduziu na elaboração de propostas de intervenção na área protegida – caminhadas pelos trilhos, visitas às aldeias e casas-pátio, jogos tradicionais, concursos de fotografia, visitas às minas, acções de limpeza de rios, margens e percursos, acções de plantação com crianças, de sensibilização para o combate aos incêndios, entre outras. Muitas delas serão “ensaiadas e experimentadas pela primeira vez no próximo sábado”, nota Teresa Andresen. As iniciativas são gratuitas, mas de inscrição obrigatória.

Foto

“Consideramos que [as sessões] foram um grande sucesso, pela persistente e continuada participação e também pela atitude da população, pelo compromisso, pela diversidade de pessoas que estiveram presentes, o papel dos professores, das educadoras, o papel das associações sociais, recreativas, ambientalistas, a presença dos proprietários e gestores florestais. Foi um processo de um grande envolvimento e sempre com uma grande participação política, quer dos executivos camarários, quer das Juntas de Freguesias”, descreve a arquitecta paisagista, que prevê que o plano de gestão esteja concluído até ao final deste ano.

A ideia de transformar as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas num parque regional faz parte de uma história com mais de sete décadas. Há dois anos, os municípios de Gondomar, Paredes e Valongo decidiram unir-se na criação da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, para uma gestão integrada e participativa deste território. O Parque das Serras do Porto foi criado e classificado como Paisagem Protegida Regional a 15 de Março do ano passado.

PUB

Este é "um processo inovador"

O projecto, que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, visa salvaguardar a paisagem e o património do parque, respeitando a propriedade privada, bem como as necessidades das pessoas que ali residem ou trabalham. Nesse sentido, as três autarquias têm vindo a promover um amplo processo participativo, com vista à conservação, valorização e utilização sustentada do território.

José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo, faz um balanço "extremamente positivo" desta acção. "Estamos a construir uma infra-estrutura verde de âmbito metropolitano num processo inovador no país, que serve a Área Metropolitana do Porto, a Região Norte e Portugal. De facto, mostramos que é possível concretizar um sonho com muitas décadas de existência", nota.

O autarca, que actualmente preside ao Conselho Executivo da associação intermunicipal, garante que os três municípios estão totalmente engajados neste projecto. "Toda a estrutura que dirige o parque é constituída por funcionários das três Câmaras Municipais, portanto o envolvimento das três autarquias é total. Este processo é inovador, nós estamos a mostrar que é possível três municípios juntarem-se, criarem uma área de Paisagem Protegida, através dos recursos das próprias câmaras, que financiam a associação através de uma quotização anual de 50 mil euros", sublinha José Manuel Ribeiro.

A associação realizou estudos prévios, dos quais resultaram seis relatórios sectoriais, que se debruçaram sobre áreas como a mineração, a ocupação do solo e evolução da floresta, a defesa da floresta contra incêndios, o património natural e cultural e a história do parque. Este material será articulado com os contributos da população no processo de elaboração do Plano de Gestão, que vai ser finalizado no próximo semestre.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos últimos meses, os municípios têm também apresentado candidaturas a fundos nacionais e europeus. No âmbito das sessões participativas, a Associação Alto Relevo, ligada às serras do Porto há mais de 20 anos, submeteu uma candidatura ao Orçamento Participativo Portugal. O projecto, denominado “Desvendar as Minas Romanas do Parque das Serras do Porto”, pretende criar condições que possibilitem a visita às minas romanas, permitindo aos visitantes desvendar este património “único” a nível mundial.

“O Parque das Serras do Porto tem neste momento o maior complexo de mineração subterrânea do Império Romano, património que tem mais de vinte séculos de existência, que está excelentemente preservado e que testemunha a grandeza a importância dos trabalhos que ocorreram ao longo dos anos”, afirma o vice-presidente da associação, João Moutinho. Este sábado, os visitantes vão poder experimentar técnicas associadas à mineração romana, numa actividade promovida pela Associação Alto Relevo e pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Texto editado por Abel Coentrão

PUB