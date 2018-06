A Teixeira Duarte concretizou hoje o contrato de alienação da totalidade do capital social da Lagoas Park, a uma subsidiária do fundo Kildare, tendo por base um valor de 375 milhões de euros, foi comunicado ao mercado.

"A Teixeira Duarte informa que, em conjunto com a sua participada Teixeira Duarte -- Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. e, na sequência do acordo celebrado no dia 25 de Maio de 2018, concretizou hoje um contrato de alienação da totalidade do capital social da sociedade Lagoas Park, a uma subsidiária do fundo europeu Kildare, tendo por base um valor para os activos [...] no montante de 375.000.000 euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A sociedade Lagoas Park é proprietária de 13 edifícios de escritórios com cerca de 85.000 metros quadrados, 12 restaurantes, um hotel, um centro de congressos, um colégio, uma galeria comercial e um parque de estacionamento público, integrados no empreendimento em Porto Salvo, Oeiras.

De acordo com a informação remetida ao mercado, esta operação tem um impacto positivo de 25 milhões de euros nos resultados do grupo Teixeira Duarte.

O prejuízo da Teixeira Duarte diminuiu para os 2,092 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, face às perdas de 8,862 milhões de euros registadas em igual período do ano passado.

O EBITDA (resultado líquido antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) do grupo registou um aumento de 22,7% face a Março de 2017 para se fixar em 52.183 milhares de euros.

O volume de negócios atingiu perto de 218,5 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que reflecte uma diminuição de 3,8% face ao verificado no período homólogo, ou seja, uma quebra de 8.567 milhares de euros.

