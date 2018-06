Mais de 1,1 biliões de dólares da riqueza mundial estão concentrados num grupo de 25 famílias, cuja fortuna cresce de geração em geração. Há todo o tipo de negócios: industrial, farmacêutico, alimentar ou retalhista. Da marca de chocolates Mars às malas e lenços da Hermès, passando pela BMW e pela cerveja belga Stella Artois, a fonte de riqueza destas famílias é variada. A lista, reunida pela Bloomberg, olha para os principais momentos em cada geração e calcula as fortunas com uma estimativa por defeito. De fora ficam bilionários como Bill Gates e Mark Zuckerberg, que entregam parte da fortuna gerada à filantropia, com donativos a instituições solidárias.

Eis as dez famílias no topo da lista:

A primeira família na lista é a fundadora da retalhista norte-americana Walmart. A primeira loja surgiu em 1945, com Sam Walton. O negócio cresceu e hoje tem mais de 12 mil lojas espalhadas pelo mundo, com uma riqueza avaliada em 151,1 mil milhões de dólares. Com a morte do seu fundador em 1992, o filho Rob Walton assumiu a direcção do negócio. Desde 2916 que a empresa está agora nas mãos do neto do fundador, Stuart Walton.

Frederick, Charles, David e William Koch herdaram a empresa de refinaria do pai, criada nos anos 40. Mas os conflitos em relação à gestão do negócio da Koch Industries afastaram dois dos irmãos. Charles e David mantiveram-se na direcção e a empresa do Kansas cresceu até aos 98,7 mil milhões de dólares. Em Junho deste ano, David Koch afastou-se devido a problemas de saúde.

Foi quando estava em casa doente, ainda em criança, com poliomielite, que Frank Mars aprendeu com a mãe a fazer biscoitos de chocolate. A ideia daria início à marca Mars que com o filho desenvolveu também os M&Ms e Milky Way. A fortuna da família está avaliada nos 89,7 mil milhões de dólares.

Quando surgiu em 1926, a cerveja belga Stella Artois já trazia uma história que remonta ao século XIV. É ela que junta três famílias: a Van Damme, a De Spoelberch e a De Mevius, que hoje formam a Anheuser-Busch InBev, formada em 2008 pela fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev. Vale 54,1 mil milhões de dólares.

A história da Hermès remonta a 1837, quando o francês Thierry Hermès começou a confeccionar lenços para homens. O negócio foi passando de geração em geração até Jean-Louis Dumas a ter transformado numa marca de luxo. A fortuna da família está avaliada em 49 mil milhões de dólares.

A marca de Coco Chanel está nas mãos dos irmãos Alain e Gerard Wertheimer, netos de Pierre Wertheimer, que em 1924 se tornou sócio de Coco. A marca que eternizou o “pequeno vestido preto” e o perfume n.º 5 vale 45,6 mil milhões de euros. Para além da marca de luxo, os dois irmãos possuem também quintas de vinho e criam cavalos.

Sediada em Bombaim, na Índia, a Reliance Industries Limited é um conglomerado industrial fundado em 1957. O seu fundador, Dhirubhai Ambani, morreu sem deixar testamento, mas os filhos acordaram entre si a gestão do negócio de 43,4 mil milhões de dólares, que acabou por ser assumida pelo filho mais velho, Mukesh Ambani.

Bayerische Motoren Werke AG, a BMW, foi fundada em Munique por Karl Rapp e Gustav Otto em 1917, mas foi nas mãos da família Quandt que se transformou numa marca mundial. A família chegou a estar ligada ao partido Nazi. Guenther Quandt filiou-se em 1933 e fez fortuna como aliado de Adolf Hitler de quem a sua primeira mulher, Magda Goebbels, era amiga pessoal. Com Magda Goebbels teve um filho, Harald Quandt. Magda Goebbels, que a propaganda nazi apresentava como o modelo da mulher ariana (e que era na realidade filha de pai judeu) casaria com o poderoso ministro do III Reich, Joseph Goebbels. Guenther Quandt voltou a casar-se e do filho do segundo casamento nasceu Herbert, que impulsionou o crescimento do negócio automóvel, quando herdou a marca em 1954. Quando morreu, a BMW passou para as mãos da mulher, Johanna Quandt, tornando-a numa das mulheres mais ricas da Alemanha. Hoje, o título de mulher mais rica do país pertence justamente à sua filha Susanne Klatten que, com o irmão, Stefan Quandt, divide os 42,7 mil milhões de euros da marca alemã.

A empresa de produção e o processamento de alimentos Cargill é um negócio familiar há seis gerações, desde a sua fundação, em 1865. Está avaliada em 42,3 mil milhões de dólares.

A 10.ª família mais rica do mundo começou com Albert Boehringer em 1885, com a produção de químicos utilizados na fabricação de refrigerantes, fermento para padarias, tinturaria e farmácia. Hoje é uma das maiores empresas farmacêuticas e de investigação a nível mundial cuja riqueza chega aos 42,2 mil milhões de dólares.

