O Japão despediu-se nesta quinta-feira da fase de grupos do Mundial 2018 com uma derrota, mas não se despediu do torneio. O desaire diante da Polónia (0-1) não foi suficiente para afastar os nipónicos da competição, já que o Senegal também perdeu com a Colômbia e acabou por ficar fora de cena. Contas feitas, a selecção asiática terminou o Grupo H com os mesmos quatro pontos dos africanos e empatada em quase todos os parâmetros - de tal forma que foi a folha disciplinar a resolver a questão e a validar o acesso aos oitavos-de-final.

