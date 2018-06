Quim terminou a sua carreira profissional aos 42 anos. O anúncio foi feito através da página do Facebook do CD Aves. "Quim retira-se dos relvados. Aos 42 anos e depois de tantos recordes batidos, resta-nos agradecer. Obrigado QUIM! Certamente será um até já" pode ler-se na nota publicada na página do Facebook do clube de Vila das Aves.

O ex-guardião, que defendeu as cores do Desportivos das Aves nas últimas cinco temporadas e venceu uma Taça de Portugal ao serviço do clube no último mês de Maio, deixa para trás uma longa carreira feita exclusivamente no futebol português.

Para trás ficam ainda passagens pelo Benfica, onde se sagrou campeão nacional, e pelo Sporting de Braga. Além disto, registou ainda 32 internacionalizações pela selecção portuguesa.

O guarda-redes é detentor de uma carreira de relevo, tanto a nível do seu percurso em clubes, como na selecção das quinas. O guardião integrou o plantel que esteve presente nos Europeus de 2000 e 2004 e, ainda foi convocado para o Mundial de 2006.

Curiosamente, o último encontro da carreira de Quim foi a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, onde acabou por vencer o troféu e encerrar com chave de ouro uma carreira que conta com mais de 600 jogos no seu historial.

Para além da conquista da Taça de Portugal, o jogador viveu o ponto mais alto da sua carreira quando arrecadou dois campeonatos nacionais, nas épocas de 2004/2005 e 2009/2010, quando representava o SL Benfica.

Para além destes troféus, o antigo guarda-redes conta, ainda, no seu palmarés com três Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.

