Era o jogo que ninguém queria ganhar e a "fava" saiu à Bélgica. Não é comum um golo que vale três pontos e o triunfo na fase de grupos de um Mundial causar sentimentos mistos, mas foi seguramente isso que aconteceu aos adeptos dos "diabos vermelhos". Ao bater a Inglaterra por 1-0, na terceira e derradeira jornada do Grupo G, a selecção comandada por Roberto Martínez "comprou" um embate imediato com o Japão, nos oitavos-de-final, mas também o pior dos cenários se conseguir dobrar a próxima eliminatória.

É ponto assente que um Campeonato do Mundo não combina com a ideia de facilidade, mas o que estava em causa nesta quinta-feira, em Kaliningrado, era relativamente fácil de explicar. Quem ganhasse o Grupo G teria o Japão como rival na próxima ronda e um conjunto de "Adamastores" a partir dos quartos-de-final, já que na primeira metade do quadro constam rivais como Brasil, Argentina, França, Portugal ou Uruguai; quem ficasse em segundo lugar, teria pela frente, no imediato, um desafio teoricamente mais exigente (Colômbia), mas um horizonte mais desanuviado daí em diante (o vencedor do Suécia-Suíça e, mais tarde, possivelmente Espanha ou Croácia, no pior dos cenários). Era uma questão de escolha - ou de perspectiva.

Já apuradas, Bélgica e Inglaterra surgiram em campo completamente transformadas (dos 22 jogadores que começaram a partida, apenas cinco tinham sido titulares na ronda anterior). Os britânicos partiam para o jogo na primeira posição, o que significa que os belgas (à luz do raciocínio anterior) desempenhavam um papel bastante confortável. E foi uma espécie de pacto de não agressão aquilo que se viu durante os primeiros 45 minutos, com excepção de um par de tímidos golpes de Tielemans (remate de fora da área logo no arranque) e de Fellaini (pontapé bem direccionado após um canto, brindado com um corte em cima da linha, aos 26').

Inglaterra, no seu 3x5x2, não mostrava grande vontade de mudar os ritmos do jogo e ficava algo dependente das arrancadas em condução de Loftus-Cheek pelo corredor central ou dos esticões de Marcus Rashford pelo corredor esquerdo. A Bélgica, no tradicional 3x4x2x1 de Martínez, não tinha a clarividência de De Bruyne e até se deu ao luxo de adiantar Fellaini para jogar nas costas de Batshuayi, mais descaído sobre a esquerda, enquanto Januzaj ocupava o lado oposto.

Grosso modo, foi esta a disposição das pedras num tabuleiro em que a primeira peça foi retirada de jogo ao intervalo, por força da lesão de John Stones - entrou Maguire e cumpriu em toda a linha. Só que um rasgo individual de Januzaj, a fazer lembrar a aparição meteórica em 2013 ao serviço do Manchester United, então com 18 anos, baralhou as contas do grupo logo no arranque da segunda parte, aos 51'. Já dentro da área, dominou a bola num gesto quase circense, tirou Rose do caminho e rematou em arco ao segundo poste, perante a impotência de Pickford (o guarda-redes do Everton pode, porém, contentar-se com o lado estético das fotografias que nasceram desse lance).

De repente, a Bélgica passava para o "lado negro" do quadro do Mundial, versão eliminatórias. E a pergunta que se impunha era até que ponto Inglaterra iria (ou quereria) reagir. O sinal vindo do banco chegou tarde, aos 79', quando Danny Welbeck rendeu Alexander-Arnold e foi juntar-se a Vardy na frente (Rashford passou, então, a movimentar-se no corredor direito). Até então, o que se vira dos britânicos fora o avançado do Manchester United com o pé irremediavelmente apontado ao segundo lugar: Rashford falhou isolado após triangulação com Vardy, aos 66', e aos 80' rematou muito por cima da trave na marcação de um livre directo.

Ganho por um, ganho por dois, terá pensado Roberto Martínez, que optou por lançar um artista de todos os dias para o lugar do artista do dia, aos 86'. Dries Mertens ainda colaborou em mais duas ameaças de golo, uma delas com intervenção quase decisiva de Fellaini, mas Inglaterra não estava disposta a ceder mais concessões.

Chegava ao fim um ciclo de 12 jogos sem perder para os britânicos, cuja última derrota remontava a 13 de Junho de 2017, num particular com a França. Um mal menor, provavelmente, para quem assim evita não só o cruzamento com os gauleses mas com outros candidatos de renome no torneio. Isto se continuar a haver torneio para Southgate e companhia depois do embate com a Colômbia.

