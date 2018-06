Passaram-se 30 anos desde que Planície foi lançado como primeiro single do álbum de estreia de Mafalda Veiga, Pássaros do Sul (1987). Três décadas depois, ganha uma nova versão – desta vez, só com guitarra e a companhia de Miguel Araújo.

Mafalda Veiga ainda não tinha 20 anos quando compôs a melodia de Planície, à guitarra, mas foi com ela que passou a ser conhecida dos portugueses. Agora, a cumprir 30 anos de carreira, a cantautora lançou o repto a amigos e colegas de profissão: que cantassem com ela uma das músicas dela.

Um dos desafiados foi Miguel Araújo, ex-Os Azeitonas. Mafalda Veiga conta, em comunicado de imprensa, que convidou o músico e propôs que escolhesse uma canção para um dueto: “Por uma enorme coincidência, ele tinha acabado de mandar a um amigo uma versão da Planície gravada no telemóvel, dias antes, só com viola e voz.” Foi precisamente essa a música escolhida pelos dois e o resultado foi publicado em vídeo.

