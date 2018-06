Enquanto não chega a terceira época de La Casa de Papel, que tal outra série espanhola? Mais especificamente, uma série que tem como co-criador Álex Pina, o responsável por essa série, e que partilha com ela vários membros da equipa técnica. É essa a proposta de Vis a Vis, que chega a Portugal como As Detidas e se passa, à moda de Orange is the New Black, numa prisão feminina.

A estreia em Portugal da terceira temporada é esta quinta-feira, às 23h10, no FOX Life. É a primeira leva de episódios da série com a chancela da FOX (e, aliás, a primeira vez que a FOX espanhola se aventura na produção própria de séries). É que antes, em Espanha, Vis a Vis era uma série da Antena 3, só que foi cancelada em 2016. O fervor da Marea Amarilla, nome que se dá aos fãs da série, levou a que a FOX pegasse nela e a ressuscitasse este ano.

PUB

PUB

Tem sido frequente, nos últimos meses, séries que foram canceladas voltarem ao activo nos Estados Unidos. Quer seja anos depois de terem saído do ar, quase sempre no mesmo canal onde passaram originalmente, quer seja logo a seguir, ressuscitadas por outra produtora – recentemente aconteceu com Brooklyn Nine-Nine e Lucifer, por exemplo. Ora, em Espanha isso não é comum. “Acho que é uma das primeiras” séries em que isso acontece, explica ao PÚBLICO, por email, Iván Escobar, co-criador e produtor executivo da série, o seu showrunner. Há mais de 15 anos que Escobar trabalha com Pina, com quem diz ter aprendido "milhões de coisas", a co-escrever ou co-criar séries.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É um recomeço que serve para trazer novidades à trama, com novas personagens a juntarem-se a personagens como Macarena Ferreiro, interpretada por Maggie Civantos. “Faz parte do ADN de uma série como Vis a Vis mudar. Não se repetir”, reitera o guionista, mas, ao mesmo tempo, era preciso construir cenários novos e isso foi aproveitado para mudar a acção de sítio. As temporadas anteriores passavam-se no centro prisional de Cruz del Sur, e são agora transferidas para outra prisão, chamada Cruz del Norte, onde são introduzidas novas personagens e onde a hierarquia de poder é posta em causa.

O elenco da série é maioritariamente feminino. Os responsáveis mencionados até agora, porém, são só homens. Das quatro pessoas que criaram a série, só uma é mulher: Esther Martínez Lobato. Apesar disso, a equipa criativa tem muitas mulheres. “O olhar feminino não se pode fingir nem imitar. Numa série feminina tem de haver guionistas femininas e não só. Realizadores, assistentes de realização, produtoras, actrizes. Procuramos que seja assim”, partilha o criador.

O que é que Iván Escobar promete para esta temporada de As Detidas? O objectivo, afiança, é sempre o mesmo e nunca muda: "não defraudar" e ser-se "valente". Tais princípios envolvem, elabora, tomarem-se por vezes "decisões radicais, ousadas e até polémicas", como reviravoltas na história e até a morte de personagens de quem os fãs gostam. "Contudo, o dia em que deixarmos de surpreender o público vai ser o dia em que desaparecemos de cena", assegura.

PUB