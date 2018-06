Em entrevista neste episódio do programa Do Género, Daniela Ribeiro e Odete C Ferreira falam-nos sobre a segunda edição do festival Rama em Flor, que acontece em Lisboa entre os dias 27 de Junho e 1 de Julho. E como se cria um festival "comunitário feminista queer"?

O programa - com concertos, conversas, cinema e uma feira de zines - tenta proporcionar espaços de encontro para celebrar e debater "o feminismo e a cultura queer", aumentar "a representatividade feminina e trans, incitar a consciência política e estimular a liberdade das identidades e expressões de género".

Conversamos sobre a importância das conversas que acontecem no Museu do Aljube, onde se procura pensar sobre temas da actualidade com um pano de fundo feminista: Gentrificação, direito à habitação e processos de exclusão; A recolha de dados de origem étnico-racial nos censos; Poesia, Literatura, Intenção e Intervenção Política; e Identidade, Género e Violência.

