A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a fazer buscas a várias estruturas do PS e do PSD de norte a sul do país, por suspeitas de corrupção em ajustes directos feitos por autarquias a militantes socialistas e sociais-democratas, confirmou o PÚBLICO.

PUB

As buscas, inicialmente noticiadas pela revista Sábado, estão a ser feitas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e pelo Ministério Público.

Como a Sábado avançou, estão a ser feitas buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Comissão Concelhia de Lisboa do PS. Os serviços centrais da Câmara de Lisboa, serviços de Urbanismo da autarquia e as juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e da Estrela estarão também na mira da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, diz o site da revista. Ao que o PÚBLICO apurou, as buscas estendem-se à Assembleia Municipal de Lisboa.

PUB

Contactado pelo PÚBLICO, o líder da concelhia de Lisboa do PS, Sérgio Cintra, disse desconhecer quaisquer buscas nas instalações da concelhia no Saldanha. No entanto, diz que, se for necessário, estará disponível para colaborar com as autoridades.

O Jornal de Notícias escreve que sob investigação estarão também câmaras municipais, juntas de freguesia, empresas, escritórios de advogados e domicílios particulares por todo o país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a Sábado, um dos principais visados é Carlos Eduardo Reis, social-democrata e conselheiro nacional do PSD, que controla várias empresas que conseguiram adjudicações directas e avenças em autarquias socialistas e sociais-democratas. Os contornos do que está em causa ainda não são claros, mas na mira das autoridades estarão as ligações entre os dois partidos no que toca a contratações e ajustes que podem ser transversais.

De acordo com o Observador, também os presidentes das juntas de freguesia de Areeiro (Fernando Braancamp), Santo António (Vasco Morgado), e Estrela (Luís Newton) estão a ser investigados. A ligação entre empresários militantes do PSD e as autarquias foi revelada originalmente pelo mesmo jornal, em 2017. No total, estas três freguesias terão gasto um milhão de euros em avenças e ajustes directos a empresas controladas por militantes do PSD.

O secretário-geral do PSD, José Silvano, marcou entretanto uma conferência de imprensa para as 12h30 para falar sobre este assunto.

PUB