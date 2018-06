O novo passaporte electrónico vai ter a possibilidade de incluir, na página biográfica, a grafia braille, uma medida inovadora na União Europeia, segundo o SEF.

PUB

Esta possibilidade foi concretizada em parceria com a Imprensa Nacional Casa de Moeda e com a colaboração da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal).

Esta quarta-feira, dia do aniversário do SEF, será entregue, simbolicamente, um passaporte com a impressão em braille à secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, ao presidente da ACAPO, José Augusto Tomé Coelho, e ao secretário da instituição, Fernando Manuel Costa dos Santos.

PUB

Entretanto, o Portal do SEF terá novas funcionalidades e novos serviços online, com mais interactividade no sistema de marcações que irá permitir fazer pedidos de certidão ou da segunda via do título de residência pela Internet. Serão apresentados também os portais SAPA e ARI que visam facilitar os processos se pedidos de autorização de residência tradicionais e para investimento.

PUB