"Da leitura efectuada cumpre informar que há várias matérias que têm de ser cabalmente esclarecidas, por estarem descontextualizadas e poderem ser mal interpretadas", diz o conselho directivo do Infarmed, num comunicado divulgado esta quarta-feira, em reacção aos relatórios apresentados pelo grupo de trabalho criado pelo Governo para a avaliar a deslocalização da autoridade nacional do medicamento para o Porto.

Do relatório do grupo de trabalho liderado pelo ex-presidente do Infarmed Henrique Luz Rodrigues, que já foi entregue o Ministério da Saúde e que está agora a ser analisado, faz parte uma avaliação externa realizada pela Porto Business School, INESC-TEC e Instituto Superior Técnico de Lisboa. Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias, essa avaliação conclui que existem falhas na organização do instituto que atrasam a avaliação de medicamentos.

Apontam uma estrutura complexa, burocrática, dividida por quatro edifícios que prejudica a interacção dos trabalhadores. Refere ainda "debilidades significativas" ao nível do sistema informático e um elevado número de processos em curso que "provoca um aumento do tempo de atravessamento [resposta] e o não cumprimento dos prazos em alguns casos".

Já no início da semana o mesmo jornal revelava outra parte das conclusões do relatório do grupo de trabalho, que teve também por base esta análise, que de a deslocalização para o Porto para um edifício único traria mais eficiência ao Infarmed. Mas alertava para a necessidade da manutenção dos profissionais para que o trabalho desenvolvido pela autoridade da saúde não ficasse em causa.

Numa reacção à informação que tem sido tornada pública, o conselho directivo do Infarmed - liderado por Maria do Céu Machado - enviou um comunicado onde afirma que "tem havido uma comunicação regular entre o Senhor Ministro da Saúde e o Conselho Directivo do Infarmed, estando em curso um trabalho de apreciação em conjunto destes dois documentos". Acrescenta ainda que "há matérias que têm de ser aprofundadas e analisadas de forma crítica, para que haja uma avaliação final sustentada". É a primeira reacção do conselho directivo desde que os resultados do grupo de trabalho foram tornados públicos.

Uma das propostas apresentadas pelo conselho directivo do Infarmed ao grupo de trabalho, segundo o Jornal de Notícias, era a criação de uma delegação no Porto com 47 trabalhadores.

Sugestão semelhante fez a comissão de trabalhadores (CT) que deu uma conferência de imprensa esta terça-feira, embora sem avançar número de profissionais. Os funcionários propõem a criação de um pólo que tenha uma unidade de inspecção, farmacovigilância e um data center para melhorar a performance das bases dados. E um investimento a rondar os seis milhões de euros em Lisboa, para reforçar os recursos humanos e aumentar a capacidade nacional do Infarmed.

