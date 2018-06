Chamam-lhe o "Airbnb das autocaravanas" e veio com o Verão estacionar em Portugal. Na aplicação da Yescapa já existem quase 450 autocaravanas, furgões e carrinhas adaptadas para alugar a particulares em território português. Os preços variam entre os 30 e os 250 euros por dia, mais a caução e o seguro.

Quem quiser viajar numa casa sobre rodas deve instalar a aplicação (disponível para iOS e Android) ou aceder ao site, criar um conta gratuita e entrar em contacto com o proprietário do veículo — que, em média, apenas o usará 70 dias por ano, calcula a plataforma. Depois, é necessário combinar um encontro onde se deve assinar o contracto de aluguer, mostrar a carta de condução, partilhar o itinerário de viagem e pagar uma caução. A maior parte dos seguros propostos em Portugal exige uma idade mínima de 25 anos e três anos de carta de condução (categoria B).

Tal como no Airbnb, cada autocaravana tem uma página própria com fotografia e alguns detalhes, como as características técnicas, os equipamentos e as condições exigidas pelo proprietário (como o número mínimo de dias, o número máximo de quilómetros e a caução a pagar).

A startup surgiu em 2012, em Bordéus, e em Janeiro de 2017 lançou a aplicação Yescapa. Tem mais de 200 mil utilizadores e cinco mil veículos em França, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra e, desde este mês, também em Portugal.

