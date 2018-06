Sim, é verdade, o diabo vaticinado por Passos Coelho faltou ao seu encontro com o destino mas o diabo recorrentemente evocado pela esquerda portuguesa compareceu e, com pompa e circunstancia, estabeleceu residência em terras lusitanas. A nomenclatura bem-pensante da "geringonça" diz quase todos os dias, ad nauseam, que o “fim da austeridade” resultou fundamentalmente da implementação das suas sagazes políticas económicas. Falam como se a economia portuguesa fosse inteiramente determinada pelos grandiosos actos do Estado português, uma falsidade evidente.

PUB

Os economistas intelectualmente honestos sabem que este argumento é flagrantemente redutor e demagógico. É sabido que o actual crescimento económico, e as receitas fiscais dele derivadas, resulta fundamentalmente do crescendo aparentemente inexorável do turismo e das exportações. Nos Açores, a liberalização do espaço aéreo está a revolucionar a economia insular mas as elites políticas açorianas pouco falam do assunto, incluindo a direita dita “liberal”, que exibe uma notável incompetência política e uma confrangedora incapacidade de defender os ideais em que diz acreditar. Fala-se muito da liberalização dos transportes mas pouco ou nada se diz sobre o liberalismo ou sobre a globalização. Bizarro, de facto.

Inexplicavelmente, são muitos aqueles que parecem ter medo de falar do liberalismo, como se a defesa resoluta da primeira ideologia política revolucionária do ocidente acarretasse um doloroso estigma. Interrogo-me: o que é o turismo, as exportações e a liberalização do espaço aéreo senão expressões inquestionáveis da globalização liberal que é recorrentemente diabolizada pela esquerda? Bloquistas e comunistas nada dizem acerca deste assunto, como seria de esperar. Talvez queiram transformar o incómodo diabo num elefante voador.

PUB

Um outro elefante que se ausentou da sala, menos portentoso mas igualmente acrobático, foi o da política económica comparada. Em Portugal fala-se muito de crescimento económico mas raramente ouvimos alguém falar acerca da prosperidade irlandesa, espanhola e canadiana. Não é fácil transformar factos em silêncios comprometedores mas muitos dos nossos políticos e jornalistas de “investigação” são deveras talentosos na arte da omissão. É como se vivêssemos numa impenetrável bolha de aço, soldada a custo com supostas heresias. Dir-me-ão, claro, que são casos distintos que não devem ser comparados. Curioso, noutros tempos, ainda dolorosamente presentes na nossa memória colectiva, os ditos iluminados não hesitaram recorrer à comparação de políticas económicas para corroborar as suas teses cataclísmicas acerca do liberalismo e da globalização. Hoje, omitem cobardemente os argumentos de outrora da deliberação política, ocultando-os em criticas pouco sólidas acerca dos malefícios inarráveis do fenómeno que vilificaram.

O liberalismo “veio, viu e venceu.” A sua vitória ainda não foi devidamente reconhecida, é certo, mas as vitórias não precisam de ser reconhecidas para se afirmarem no nosso destino comum. Precisam apenas de ser sentidas. Os portugueses sentem-nas mas muitos dos nossos políticos ainda não começaram a chamar os bois pelos nomes. Anthero e Eça continuam a ter razão.

PUB