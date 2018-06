Marcelo e Trump

PUB

Agora que Trump está no auge da sua alarvice, depois das tristes cenas do G7 (com fotografia icónica e tudo), depois das taxas alfandegárias que os Estados Unidos querem impor urbi et orbi (com União Europeia obviamente envolvida), depois das cenas ainda mais tristes da prisão de crianças que pretendiam entrar ilegalmente nos Estados Unidos com os seus pais, Marcelo resolve ir aos EUA cumprimentar aquela criatura.

Como Marcelo não tem poderes executivos, a única coisa que poderia fazer era magistratura de influência, se aquela criatura fosse influenciável e se ao menos soubesse onde fica Portugal. Marcelo vai apenas fazer uma triste figura para ficar com mais uma fotografia no curriculum. Julgo que quer bater Mário Soares se não em personalidades visitadas (seria impossível), pelo menos em chefes de Estado cumprimentados! Vale a pena o esforço!

PUB

Carlos Anjos, Lisboa

Menos Estado, mais promessas

“Faltam 1976 enfermeiros a seis dias das 35 horas.” Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, colocou o dedo na ferida. Além do insuficiente número de enfermeiros, médicos, pessoal auxiliar e camas hospitalares, a lei das 35 horas como período normal de trabalho para a Função Pública vai descurar a operacionalidade de sectores fundamentais como é o caso dos hospitais públicos. Afinal, a governação de Passos Coelho a nível da gestão hospitalar pública não era assim tão má. Enquanto as promessas brotam como as cerejas, o nariz de António Costa não pára de crescer. Os utentes dos hospitais públicos vão ter a vida mais complicada.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um país de bufos?

Das coisas mais execráveis numa sociedade é a acusação por comentários insidiosos, por suspeições não fundamentadas ou por denúncias anónimas. As notícias de investigações policiais emergentes destas situações são preocupantes. Muitas destas denúncias têm origem em invejas, em manobras para prejudicar terceiros ou por concorrência desleal. Que haja uma denúncia às autoridades, dum facto ou um acontecimento de que qualquer pessoa tenha conhecimento, e pretenda ter direito ao anonimato, mesmo em julgamento e por questões de segurança, admite-se, mas sempre dando a cara. No futebol, que nas últimas semanas tomou de assalto a comunicação social e as conversas de café, as denúncias são um prato forte; pergunto se no final do campeonato de futebol deste ano, quando o Benfica estava a lutar pelo título, a derrota em casa pelo Tondela foi por que os jogadores do Benfica foram comprados por alguém do Porto ou do Sporting, ou se foi porque no futebol tudo pode acontecer? Vamos deixar a bufaria sossegada junto à cobardia.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

PUB