Um dos centros de detenção para imigrantes dos Estados Unidos está localizado no bairro da comunidade portuguesa na cidade de Newark, Ironbound. No total, serão mais de cem centros sob diversas formas nos 50 estados norte-americanos. Nesta cidade, no estado de Nova Jérsia, onde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, por diversas vezes, marcou presença e o primeiro-ministro António Costa se encontrou, este mês, com a comunidade portuguesa, o centro para imigrantes resulta de um acordo com o executivo de Essex County, funciona no interior da prisão (Essex Council Correctional Facility) e tem capacidade para 800 pessoas. No contrato está expresso que estas pessoas não podem ser detidas por processos criminais mas apenas por processos administrativos resultantes do seu estatuto de imigrantes. Jay Arena, activista norte-americano do movimento “Empregos e Direitos Iguais para Todos”, pede o fecho deste centro e dos restantes três que existem para prender imigrantes no condado de Essex e defende que o número de detidos está a aumentar porque Trump assim quer, mas também porque as autoridades locais colaboram. De outra forma, não haveria espaços vagos para deter tantas pessoas. Numa entrevista por telefone, Jay Arena, que é professor associado de Sociologia na City University do New York’s College de Staten Island, refere-se a estes centros como “campos de concentração” para onde são “atiradas” pessoas que não cometeram qualquer crime.

Tem dito que os locais de detenção de imigrantes estão lotados. A situação é particularmente grave em Newark, onde tem desenvolvido a sua campanha?

A situação não é mais grave em Newark do que no resto do país, mas Newark sente especialmente os efeitos destas políticas por ter uma comunidade imigrante significativa, sendo conhecida como a capital da comunidade portuguesa. Na verdade, acolhe americanos de diversas origens — portuguesa, espanhola, brasileira ou de países da América Latina, como o Equador.

Por que é que a situação é mais preocupante com Trump?

Durante o mandato de Barack Obama já se tinha atingido um número recorde de deportações, e também se assistiu à militarização da fronteira [com o México], mas Donald Trump está a levar a questão para outro patamar. Os ataques contra os imigrantes são mais declarados, bem como a sua diabolização, especialmente a retórica contra os imigrantes dos países do Sul. Tivemos em Janeiro a proibição decretada por Trump à entrada de imigrantes de países muçulmanos [agora aprovada pelo Supremo Tribunal]. Assistimos depois à separação de pais e filhos na fronteira [com o México]. As autoridades passaram a prender todos, também no interior do país, e não foi apenas na fronteira que houve famílias separadas.

Qualquer pessoa sem documentos pode ser presa?

As pessoas estão a ser presas por processos civis e não criminais. A passagem na fronteira sem permissão é criminalizada, mas se as pessoas forem apanhadas sem visto válido, atiram-nas para estes centros de detenção. Chamamos a estes centros “campos de concentração”, e não é um exagero. O seu número, pelo país, tem vindo a aumentar. Com Trump, está a haver um aumento exponencial. Ao mesmo tempo, sabemos que os lugares nestes centros estão praticamente lotados. Trump já anunciou a intenção de aumentar a capacidade para detidos.

As pessoas são apanhadas ou também são perseguidas por esse motivo?

São também perseguidas. Nalguns casos, trata-se de pessoas a residir há vários anos nos EUA, a aguardar a regularização da sua situação. Isso também acontece em Newark e no resto do condado de Essex. Eu encontrei famílias de Ironbound que foram separadas e levadas para a prisão “nas traseiras” das suas casas, no seu bairro.

Os lugares para imigrantes nesses centros de detenção resultam de contratos assinados entre a Administração de Trump e os governos locais, mesmo dirigidos por democratas, como é o caso do executivo do condado de Essex ?

O ICE [Immigration and Customs Enforcement] apoia-se nestes contratos assinados com as autoridades locais que têm prisões como o condado de Essex, onde está Newark, para garantir vagas para deter imigrantes. Em contrapartida, os cofres do executivo de Essex ganham imenso com isso. O que Trump está a fazer é terrível, mas aqui em Newark também estão a prender pessoas e a separar famílias.

Nenhum dos 800 imigrantes que podem ficar presos em Newark está acusado criminalmente Augusto Amador, a viver nos Estados Unidos há décadas, cumpre o terceiro mandato como autarca do município de Newark. O luso-americano contactado pelo PÚBLICO explica que a cidade de Newark “não tem qualquer envolvimento nestas instalações” na prisão de Newark onde ficam detidos imigrantes com processos administrativos e nenhuma acusação crime. E remete para "o governo do condado de Essex" enquanto entidade "totalmente responsável por estas instalações que resultam de um contrato assinado entre o ICE [Immigration and Customs Enforcement] e o executivo de Essex” – que o PÚBLICO contactou enviando as mesmas perguntas, para as quais não recebeu respostas ao final do dia desta terça-feira. No contrato assinado em 2011 e renovado cinco anos depois, para vigorar até 2026, a que o PÚBLICO teve acesso, está escrito que toda e qualquer pessoa sob custódia do ICE tem estatuto de detido “administrativo”, e por cada um deles o condado recebe 117 dólares por dia. O ICE, a autoridade policial que aplica as leis da imigração, e que tem 115 espaços em todo o território dos Estados Unidos para este fim, anunciou no ano passado, por ocasião dos primeiros 100 dias de Donald Trump na Casa Branca, ter detido mais 10 mil pessoas no interior do país do que em igual período do ano anterior. Entre 22 de Janeiro e 29 de Abril de 2017, foram detidas 31.354 além das mais de 9700 que foram presas na fronteira com o México, nesse período. “A retórica da Administração de Trump [contra os imigrantes] frequentemente tem como alvo os mais vulneráveis”, refere um estudo publicado há duas semanas por um grupo de investigação independente ligado à Universidade de Syracuse, no estado de Nova Iorque (The Transactional Records Access Clearinghouse). O mesmo estudo salienta que, enquanto as detenções, embora frequentes na era de Obama, se faziam junto à fronteira, agora os agentes do ICE prendem mais pessoas nos seus bairros ou casas; e ainda em tribunais, hospitais ou igrejas – locais que a Administração Obama evitava por serem “sensíveis”.

Qual é a estratégia para persuadir os governos locais e central de que os centros têm de fechar?

Começámos por estar sozinhos a pedir isso, mas estes ataques de Trump criaram um movimento mais vasto que foi conquistando apoio a favor do argumento — que tem sido o nosso — de que é necessário abolir o ICE e fechar os centros de detenção. Já temos políticos a defender o mesmo. Um exemplo recente foi o da candidata do Partido Democrata, a governadora de Nova Iorque, a actriz da série O Sexo e a Cidade Cynthia Nixon, que na semana passada apelou a que o ICE, enquanto “organização terrorista”, devia ser abolido.

Porém, não se vêem resultados.

Vamos precisar de mobilização, acções directas, protestos, e temos vindo a intensificar a nossa acção. O nosso movimento quer legalização para todos, direitos iguais para todos. Volto a dizer: estas pessoas têm processos administrativos, civis, e não criminais. Confrontámos Joseph DiVincenzo, o líder do governo local do condado de Essex, e pressionámos os autarcas de Newark, como Augusto Amador [um histórico da política local de origem portuguesa], embora a prisão não seja da área de competência da cidade mas sim do condado. Achamos que é importante que a liderança política assuma uma posição sobre esta matéria. Queremos uma vitória que inspire outras partes do país a abraçar esta causa.

