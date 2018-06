Lisboa será Capital Verde Europeia em 2020 e a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) quer ajudar a cidade a fazer jus à distinção. No âmbito das comemorações dos seus 150 anos, a empresa, que é responsável pela distribuição de água em Lisboa, vai andar com uma carrinha “pão-de-forma”, saciando a sede aos lisboetas e a quem visita a cidade, com água da torneira.

A ideia é incentivar o seu consumo e convencer a população de que quando se abre uma torneira, a água que dali sai tem qualidade. O projecto, que se realiza em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa E-Nova, quer ainda alertar para o uso eficiente da água da torneira, e que o seu consumo (evitando por exemplo as garrafas de plástico) tem benefícios para o ambiente.

O convite estende-se a lisboetas e forasteiros para se sentarem e beberem um copo de água. A primeira paragem desta campanha é na Avenida da Liberdade, onde está desde esta quarta-feira e vai permanecer até ao dia 22 de Julho. De 23 de Julho a 11 de Agosto, vai passar pelos Jardins da Torre de Belém. Entre 13 de Agosto e 1 de setembro fará paragem na Rua Augusta e, finalmente, entre 3 a 20 de Setembro, fechará o Verão em pleno Parque Eduardo VII.

Em comunicado, o presidente da EPAL, José Sardinha, considera que Lisboa “é uma cidade com uma qualidade de infra-estruturas públicas” que deve “honrar” todos, o que se deve à “redução gigantesca de perdas de água que a empresa conseguiu alcançar”. De acordo com a empresa, Lisboa passou de 25% para cerca de 10% de perdas de água, o que torna a cidade “numa das mais eficientes do mundo no que respeita a perdas de água”.

Publicado no final do ano passado, o relatório anual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), confirmou “que a água para consumo humano em Portugal continental apresenta uma excelente qualidade”.

Segundo o estudo referente ao ano de 2016, Portugal “mantém o nível de excelência com o indicador de água segura na ordem dos 99%, podendo garantir-se à população que pode beber água da torneira com confiança”, assegurou a ERSAR.

