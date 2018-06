Depois de ter fechado 2017 com um volume de negócios em torno dos 100 milhões de euros, mais do que duplicando os 41 milhões atingidos em 2016, a comercializadora Energia Simples espera alcançar este ano um resultado positivo de dois milhões de euros, tendo fechado o primeiro trimestre com ganhos de 800 mil euros, disse ao PÚBLICO o fundador da empresa, Manuel Azevedo.

PUB

Atribuindo o “forte crescimento” de 2017 em grande parte ao sucesso da empresa nos concursos públicos - que permitiram à Energia Simples ter mais de duas dezenas de autarquias entre os os seus clientes - Manuel Azevedo adiantou que a aposta deste ano passa pela comercialização de gás natural aos clientes empresariais do mercado português (com ofertas duais, de electricidade e gás). Ao mesmo tempo, a comercializadora ambiciona também reforçar a sua carteira de clientes de electricidade em Espanha, onde já atingiu mil clientes e cinco milhões de euros de facturação.

A Energia Simples (que tem cerca de 20 mil clientes e uma quota de mercado em torno dos 2,4%) também fixou como meta para 2018 a assinatura de contratos com produtores de energias renováveis – essencialmente hídrica e solar – que permitam que, até meados de 2020, pelo menos 70% da sua carteira seja abastecida com energia verde (face aos cerca de 14% actuais), adiantou Manuel Azevedo ao PÚBLICO.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por um lado, para assegurar que os clientes “têm efectivamente energia verde”. Por outro, por uma questão de sustentabilidade do negócio: “Para garantir que o preço a que compramos é sempre inferior àquele a que vendemos aos nossos clientes”, explicou o gestor.

Frisando que a empresa já tem novos acordos com produtores de renováveis (incluindo projectos de solar fotovoltaico no Alentejo que deverão arrancar entre Setembro e Outubro), Manuel Azevedo notou que enquanto “não forem assinados mais contratos” deste tipo, a Energia Simples não pretende crescer mais na comercialização de electricidade em Portugal.

Este reforço da componente de energia renovável com acordos bilaterais que protegem a empresa das variações de preços no mercado grossista “é uma peça fundamental da estratégia”, sublinhou.

PUB