Os accionistas da EDP Renováveis reuniram-se hoje, em Madrid, em assembleia-geral extraordinária para eleger o conselho de administração para o próximo triénio, que será reduzido a 15 elementos, e no qual os minoritários passarão a ter lugar.

De acordo com informação da empresa liderada por João Manso Neto ao mercado, a Axxion e a Massachusetts Financial Services Company constituíram um conjunto de accionistas para exercer o direito à nomeação proporcional de um membro do conselho de administração da EDP Renováveis. Em sua representação, foi nomeado como administrador Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo.

A Axxion e a Massachusetts Financial Services Company afirmam ser gestores de fundos titulares de 51.583.595 acções, representando 5,913% do capital social da EDP Renováveis, detida em 82,6% pela EDP.

De acordo com o comunicado ao mercado, o conselho de administração da EDP Renováveis passará a ter 15 membros, uma redução face aos 17 elementos que agora integram este órgão, sendo que os estatutos da sociedade prevêem que seja composto por um mínimo de cinco e um máximo de 17.

No conselho de administração mantêm-se António Mexia (chairman), João Manso Neto (vice-chairman e presidente executivo), João Paulo Costeira, Duarte Bello, Miguel Angel Prado, Manuel Menéndez, Gilles August, António Nogueira Leite, Acácio Mota Piloto, Francisca Guedes de Oliveira, Allan J. Katz e Francisco Seixas da Costa.

De novo, entram duas novas gestoras – Maria Teresa Costa e Conceição Lucas –, elevando para três o número de administradoras, ficando a faltar o nome do administrador escolhido pelos fundos.

A EDP Renováveis é actualmente detida em 82,6% pela EDP. Ambas as empresas são alvo de ofertas públicas de aquisição (OPA) da China Three Gorges, a principal accionista do grupo EDP.

