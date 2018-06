Começou o jogo em terceiro, mas acabou por ficar em primeiro do grupo F. A Suécia passou aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo após golear 3-0 o México, que também se qualifica, beneficiando da derrota da Alemanha face à Coreia do Sul.

Os suecos tiveram a frieza de esperar pelas oportunidades, enquanto os mexicanos nada fizeram com a posse de bola que tiveram e, a partir de certa, virara as suas atenções para o que se estava a passar no outro jogo do grupo F.

dr Ver ficha de jogo

PUB

PUB

Uma vantagem que a Suécia tem sobre o México é a altura dos seus jogadores, que são umas “torres” comparados com os centro-americanos, e os nórdicos fizeram isso valer através de um jogo ofensivo que passou muito por cruzamentos, principalmente pela direita, e bolas paradas. Logo ao segundo minuto de jogo, na sequência de um livre, Marcus Berg saltou e cabeceou para o centro da área, mas não estava lá ninguém da sua equipa.

Os mexicanos tiveram pouca sorte quando tentaram copiar o seu adversário, então viraram o seu ataque para o flanco esquerdo, onde Hirving Lozano se destacou. Aos 17’, o extremo assistiu Carlos Vela, que rematou para fora. A selecção “Tricolor” teve muita bola, mas não teve muita capacidade para decidir melhor no último terço.

O atrevimento dos suecos levava a que a equipa ficasse descompensada na defesa, mas os mexicanos, que pressionavam alto para tentar chegar ao golo, não aproveitaram. No final da primeira parte, acabariam acabaram com zero remates enquadrados à baliza.

O marcador só foi inaugurado cinco minutos depois das duas equipas voltarem ao relvado. Num lance caricato na área mexicana, Viktor Claesson parece querer rematar a bola, que acaba por fazer uma arco e ir ter direita aos pés de Ludwig Augustinsson, que não falha o alvo, apesar de Guillermo Ochoa ainda tocar na bola.

A Suécia cada vez mais pressionou o seu adversário, que aos 60’ faz penálti. O capitão Andreas Granqvist não desperdiçou. Os Suecos estavam mais por cima do jogo, mais confortáveis e mais perto dos “oitavos”.

Ao minuto 74, Edson Álvarez, pressionado por Ola Toivonen, faz autogolo. Assim, a selecção mexicana estava à porta de saída do Mundial. Na recta final, a “Tricolor” perdeu todo o discernimento do jogo e os jogadores começaram a ficar nervosos. Aos 81’, Vela falha incrivelmente um cabeceamento após cruzamento de Javier Hernández.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na recta final, os mexicanos, tanto no relvado como nas bancadas da Arena Ekaterinburg, começaram a preocupar-se mais com o que ia acontecendo no Coreia do Sul-Alemanha do que no seu próprio jogo, pois temiam que um golo da Alemanha os fizesse atravessar a porta de saída.

Depois de dois jogos com muito bom futebol, os mexicanos terminam a fase de grupos na segunda posição, com seis pontos. Jogam na segunda-feira, 2 de Julho, contra o primeiro classificado do Grupo E.

A Suécia vence o Grupo F, com seis pontos e melhor diferença de golos. Disputam os "oitavos" na terça-feira, 3 de Julho, em confronto com o segundo do Grupo E.

PUB