Gilberto Martínez tinha o sonho de assistir ao vivo o Mundial na Rússia, com a sua mulher e os seus dois filhos. Estava tudo tratado, mas um acidente rodoviário a dois meses da competição foi fatal para a família. Gilberto Martínez, de 41 anos, foi o único sobrevivente. Quase desistiu da viagem até à Rússia, mas o guarda-redes da selecção mexicana Memo Ochoa fê-lo mudar de ideias.

Verónica Raschiotto tinha 25 anos quando se mudou da Argentina para o México em trabalho, em 2001. Pouco tempo depois conheceu Gilberto Martínez, com quem se casaria em 2004. Juntos tinham dois filhos, Mía, de seis anos, e Diego, de oito anos. Era com eles que Verónica viajava a 28 de Abril, quando uma carrinha 4x4 em excesso de velocidade chocou contra o seu automóvel em Delray Beach, na Florida. Verónica tinha acabado de fazer 43 anos e estava nos Estados Unidos a visitar o seu irmão, que passeava com a família nesse dia. Os quatro morreram imediatamente no local.

No dia 17 de Junho, dia em que se assinalou o Dia do Pai na Argentina e no México, Gilberto Martínez esteve no estádio a assistir à vitória dos mexicanos frente à Alemanha — que abalou o país. Com ele tinha as entradas da mulher e dos dois filhos, que chegaram a ter sido perdidas pela companhia aérea, mas acabaram por aparecer nessa mesma manhã.

Esteve para não viajar, mas a psicóloga recomendou que o fizesse, para “encerrar o único tema pendente numa família bonita” e “cumprir o sonho dos quatro e do meu filho, que iria viver o seu primeiro Mundial”, contou ao jornal argentino Clarin. Era com o filho de oito anos que Gilberto ia ver os jogos cada vez que visitavam a Argentina, país-natal da mãe.

Para além da psicóloga, houve uma outra mensagem que foi essencial. A do guarda-redes da selecção mexicana, Memo Ochoa. O guarda-redes do México já tinha enviado uma mensagem de feliz aniversário a Diego, quando fez cinco anos, por intermédio do seu representante, amigo de Gilberto Martínez. A mensagem foi recebida por Martínez quando estava a caminho da funerária. “O teu filho vai ser um anjo que me irá ajudar a voar”, lia-se no texto do guarda-redes.

Gilberto Martínez acabou por viajar com dois amigos. “Foi muito difícil contactar a companhia aérea e os hotéis e pedir que mudasse os nomes das reservas”, contou ao jornal argentino, Paula Dorso, amiga de Gilberto e Verónica. O plano da viagem foi escrupulosamente cumprido, por exigência de Gilberto Martínez. Desde o comboio entre Moscovo e São Petersburgo onde Verónica queria viajar, até ao jogo do Brasil contra Costa Rica para ver o Neymar, tal como desejava Diego.

No final do jogo contra a Alemanha, Ochoa repetiu o gesto e voltou a enviar uma mensagem: “Este jogo foi pela tua família.”

