O histórico capitão da equipa de futsal do Sporting João Benedito vai mesmo avançar para as eleições do clube, noticia nesta quarta-feira o jornal A Bola.

O nome do antigo guarda-redes já tinha sido falado como possibilidade de encabeçar uma candidatura para a presidência do Sporting nas últimas eleições em que Bruno de Carvalho renovou o seu mandato.

Mas agora, de acordo com o jornal desportivo, Benedito foi convencido a apresentar a candidatura perante os resultados da assembleia geral que destituiu Bruno de Carvalho no sábado.

Ainda não se sabe da data do anúncio oficial da candidatura, mas Benedito já terá iniciado contactos para compor a equipa que o irá acompanhar.

O antigo director clínico do Sporting, Frederico Varandas, é para já o único candidato oficial às eleições marcadas para dia 8 de Setembro. O ex-presidente Bruno de Carvalho também anunciou a sua intenção de avançar para uma recandidatura mas ainda não o poderá formalizar pois está a braços com um processo disciplinar interno que o poderá suspender ou até expulsar de sócio.

