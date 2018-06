Suíça e Costa Rica empataram 2-2 nesta quarta-feira num jogo que teve momentos altos na primeira parte mas que foi algo enfadonho na segunda.

Os costa-riquenhos já estavam eliminados, mas isso permitiu que jogassem um pouco soltos contra uma Suíça que conseguiu responder aos bons momentos do adversário e mostrou porque foi um dos qualificados de um Grupo E em que estava a disputar a classificação com a Sérvia e Brasil.

A Suíça não sofreu nenhum golo na primeira parte e o grande culpado disso foi o guardião Yann Sommer, que teve de começar a trabalhar a sério ao sexto minuto de jogo para defender os remates de Joel Campebell, Celso Borges e Christian Gamboa. A jogar num 3x6x1 no ataque, a ofensiva costa-riquenha passou muito pelos laterais, que estenderam o jogo. Depois de Gamboa, também Bryan Oviedo tentou a sua sorte, mas Sommer esticou-se para atirar a bola para canto.

Apesar de dominar a posse de bola, a Suíça não estava a conseguir ligar o seu jogo e Xherdan Shaqiri tentava tirar a monotonia ao jogo dos “helvéticos”. À passagem do minuto 31, Stephan Lichtsteiner corre até à linha de fundo, cruza para a cabeça de Breel Embolo, que assiste Blerim Džemaili. No coração da área, o experiente médio não falhou.

O primeiro golo foi um pouco contra a corrente do jogo, porque os costa-riquenhos estavam a criar mais oportunidades, mas o certo é que os suíços melhoraram muito depois de saltarem para a frente do marcador.

A Costa Rica chegou ao seu primeiro golo neste Campeonato do Mundo aos 56’. Joel Campbell, muito interventivo na primeira parte mas um pouco “apagado” nos minutos finais da partida, centra para o cabeceamento de Kendall Waston. Foi um tento muito celebrado no banco da selecção costa-riquenha, pois o seu seleccionador, Óscar Ramirez, foi alvo de ameaças de morte.

A partir dos sessentas minutos, as duas equipas desaceleraram o jogo que ficou aborrecido. A Suíça estava qualificada e a Costa Rica marcou um golo, um dos seus objectivos para este encontro.

Ao contrário da maioria do segundo tempo, os minutos finais foram tiveram emoção. Josip Drmic substituiu Mario Gavranovic ao minuto 69 e voltou a colocar os suíços em vantagem ao minuto 88. O VAR ainda anulou uma decisão de penálti a favor da Costa Rica, mas “Los Ticos” não iam sair deste Mundial sem um único ponto. Aos 90’+3, o árbitro Clement Turpin concede novo penálti aos costa-riquenhos e Bryn Ruiz não desperdiça. A bola bateu na barra, depois na cabeça de Sommer e só depois é que entrou na baliza.

A Suíça qualifica-se para os oitavos-de-final no segundo lugar do Grupo E, com cinco pontos. Na terça-feira, encontra-se com a Suécia, em São Petersburgo. Mas os “helvéticos” não vão poder contar com Stephan Lichtsteiner, que recebeu neste jogo o segundo amarelo.

Ao contrário do que tinham feito no Mundial 2014, quando chegaram aos quartos-de-finais, a Costa Rica despede-se desta edição na fase de grupos, após um empate e duas derrotas, ficando no último lugar.

